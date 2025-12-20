Vasco renova com patrocinador até o final de 2027

O Vasco anunciou neste sábado (20) a renovação do contrato com a R10 Score até o final de 2027. Dessa forma, a empresa seguirá como patrocinadora e com sua marca estampada na camisa cruz-maltina. Portanto, a ampliação da parceria reforça a confiança mútua e consolida a relação da parceria, que começou em 2024.

A R10 Score é uma empresa reconhecida como o principal aplicativo de estatísticas de futebol do Brasil. Dessa forma, oferece informações completas, números detalhados e notificações em tempo real para milhões de apaixonados pelo esporte. Desde que chegou ao Vasco, a empresa realizou diversas ações voltadas à torcida.

“A renovação com a R10 Score reforça a estratégia do Vasco de construir parcerias sólidas, alinhadas aos objetivos do clube e com capacidade de gerar valor de forma consistente. É uma relação baseada em confiança, profissionalismo e visão de longo prazo, que contribui tanto para o fortalecimento da nossa marca quanto para a entrega de experiências relevantes ao torcedor”, disse o CEO da SAF do Vasco.

A renovação, portanto, reafirma o compromisso e abre espaço para novas iniciativas conjuntas ao longo dos próximos dois anos. Para celebrar essa nova etapa da parceria, a R10 Score vai bancar toda a festa da torcida do Vasco na decisão da Copa do Brasil, diante do Corinthians, no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã.

“Renovar com o Vasco é motivo de muito orgulho para a R10 Score. Desde o primeiro dia, acreditamos na força dessa camisa, na paixão da torcida e no projeto que vem sendo desenvolvido. Queremos seguir entregando experiências, proximidade e momentos históricos ao lado do clube e do vascaíno”, afirmou Lucas Tylty, sócio fundador da R10 Score.

