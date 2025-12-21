Vini Jr troca foto de perfil nas redes sociais e inflama especulações em momento turbulento no Real Madrid

O 2025 de Vinícius Júnior terminou de forma enigmática no Real Madrid. Mesmo com a vitória por 2 a 0 para cima do Sevilla, o atacante deixou o campo de jogo vaiado no Santiago Bernabeu e realizou um movimento inesperado nas redes sociais. O jogador trocou sua foto de perfil no Instagram, que era com a camisa do clube espanhol, por uma com a camisa da Seleção Brasileira.

O movimento acende rumores de insatisfação do atleta com o clube. Afinal, o Real vive um primeiro semestre conturbado na temporada. O técnico Xabi Alonso está pressionado no cargo e a equipe está atrás do Barcelona na tabela de La Liga.

Além de trocar a foto, Vini realizou outro movimento enigmático em seu Instagram. Afinal, nos stories, o jogador postou uma foto da partida contra o Sevilla sem nenhuma legenda, apenas com três pontos de reticências. Por isso, as especulações de insatisfação aumentaram.

Mesmo com as vaias, o jogador não manifestou insatisfação ao ser substituído. Ao deixar o campo, Vini abraçou Xabi Alonso e se dirigiu ao banco de reservas. Ao contrário do que aconteceu no clássico contra o Barcelona, quando esbravejou ainda no gramado ao ver que deixaria a partida e depois desabafou na zona mista. Na entrevista coletiva, o treinador comentou sobre a situação.

“Nós nos despedimos no vestiário e não falamos sobre isso. A torcida é soberana e tem liberdade para se expressar, mas foi um jogo complicado. Eu valorizo o momento da equipe, e com tantas baixas (por lesões). Vamos aproveitar o momento para descansar e começar com mais vontade”, afirmou.

