Vasco x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Neste domingo (21), Vasco e Corinthians decidem o título da Copa do Brasil. A bola rola às 18h (de Brasília), no Maracanã, que vai estar completamente lotado já que os ingressos estão esgotados. O primeiro jogo, na Neo Química Arena, terminou empatado em 0 a 0. Portanto, quem vencer será o campeão. Em caso de novo empate, o troféu será decidido nos pênaltis.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 16h30. A escalação está confirmada com um trio de peso para um duelo com esta magnitude. Cesar Tavares, com sua voz inconfundível, narra o embate. João Miguel Lotufo é o cara dos comentários. A reportagem está entregue às boas mãos do intrépido Pedro Rigoni.

