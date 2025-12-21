Sinais? Campanha de 2025 do Vasco mostra coincidências e feitos do título da Copa do Brasil de 2011

Neste domingo (21), o Vasco tem a chance, contra o Corinthians, de ser campeão e encerrar um jejum de 14 anos sem título nacional. Logo, o último foi justamente a Copa do Brasil de 2011, que carrega muitas semelhanças, dentro e fora de campo, com o Cruz-Maltino de 2025.
Dessa forma, começa pela presidência. Em 2011, Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, comandava o clube e foi campeão como dirigente. Portanto, esse feito pode ser repetido por Pedrinho, ex-jogador e ídolo vascaíno. Na comissão técnica, outra coincidência. Fernando Diniz, assim como Ricardo Gomes, possui identificação com o Fluminense, mas em caso de título, também será lembrado com carinho pelo torcedor vascaíno.
Crias que voltam e goleiros formados no Grêmio
Neste ano, Coutinho pode ser campeão pelo Vasco coroando o seu retorno ao clube, após uma passagem no futebol do Catar. Entretanto, o mesmo aconteceu com Felipe, em 2011, quando o Maestro conquistou a Copa do Brasil depois de um longo período jogando no mesmo país asiático.
No gol, Fernando Prass foi decisivo e fundamental na conquista de 2011. Já em 2025, Léo Jardim foi herói nas disputas por pênaltis nas classificações do Vasco sobre Botafogo e Fluminense. Em comum entre os dois, o clube formador, afinal ambos são crias do Grêmio.
A mescla que dá certo e artilheiros
No meio-campo, outra coincidência interessante. Em 2011, a dupla de volantes foi formada por Romulo e Eduardo Costa, aliando juventude e vitalidade com experiência e qualidade. Logo, essas características também estão presentes em Barros e Thiago Mendes. Romulo e Barros inclusive são oriundos da base vascaína e nordestinos, enquanto Eduardo Costa e Thiago Mendes fizeram carreira na Europa atuando no futebol francês.
Já no ataque, a semelhança está no faro goleador. Alecsandro foi campeão e artilheiro da Copa do Brasil de 2011, com cinco gols marcados. Neste ano, Rayan pode repetir o feito. O atacante também marcou cinco vezes e divide a artilharia com Kaio Jorge, mas tem a chance de se isolar, o que aumentaria as chances do Vasco de ficar com o título.
A decisão entre Vasco e Corinthians será às 18h (de Brasília), no Maracanã. Quem vencer, conquista a Copa do Brasil. Em caso de empate, o troféu será decidido na disputa por pênaltis. No primeiro jogo, as equipes empataram em 0 a 0, na Neo Química Arena.
