Vasco x Corinthians: Dorival e Diniz colocam escola brasileira de treinadores em evidência na final da Copa do Brasil

A final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians carrega um significado que vai além da disputa pelo título. Isso porque o confronto entre Fernando Diniz e Dorival Júnior reúne dois representantes da escola brasileira de futebol. O cenário ocorre em um ano marcado pela ascensão de técnicos nacionais, como Filipe Luís (Flamengo) e Rafael Guanaes (Mirassol).

A presença dos técnicos na final remete a modelos de jogo ligados à tradição do futebol brasileiro. Liberdade de movimentação e improviso, confiança na tomada de decisão dos jogadores e marcação individualizada marcam essa “escola brasileira”. É fato que os técnicos não são iguais nos seus trabalhos, mas não se trata de um choque entre estilos opostos, e sim duas interpretações diferentes de uma mesma escola.

Dorival chega à decisão com um currículo consistente em competições de mata-mata. Ao longo da carreira, construiu equipes capazes de competir em alto nível sem depender de um único modelo rígido. Seus times costumam apresentar organização defensiva clara e linhas compactas, com variações conforme o adversário. Assim, o treinador conseguiu chegar a fases finais da Copa do Brasil com equipes diferentes (Santos, Flamengo e São Paulo).

Fernando Diniz, por outro lado, chega à final carregando um discurso mais conceitual. Seus trabalhos se caracterizam pela valorização da posse de bola, aproximação constante dos jogadores e busca de superioridade numérica ao redor da bola. A saída curta desde a defesa e a ocupação do ataque com liberdade irrestrita para os jogadores simbolizam um modelo que busca controle pelo domínio técnico, mesmo sob risco maior.

Debate sobre técnicos brasileiros ganha força com Dorival e Diniz na final

O debate sobre a nacionalidade dos treinadores ganhou contornos ainda mais explícitos nessa temporada. Em especial, em outubro, quando Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão protagonizaram uma polêmica no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol. Na ocasião, ambos atacaram técnicos estrangeiros na frente de Carlo Ancelotti, italiano que treina a Seleção Brasileira.

Após a classificação do Corinthians à final da Copa do Brasil, Dorival Júnior desabafou e pediu respeito aos treinadores brasileiros: “Que nos respeitem um pouco mais. Temos qualidades como os profissionais (estrangeiros) que aqui estão. Tenho o máximo respeito por todos, a integração é importante. Mas espero um respeito maior da imprensa brasileira de modo geral. Espero que voltemos a acreditar no profissional brasileiro”.

Corinthians e Vasco disputam o segundo jogo da final da Copa do Brasil no domingo (21), às 18h (de Brasília) no Maracanã. As equipes empataram por 0 a 0 no jogo de ida. Dessa forma, o vencedor do segundo jogo conquista a competição nacional. Novo empate leva a decisão do título para a disputa de pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.