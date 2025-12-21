Corinthians pode ter alívio no caixa com premiação da Copa do Brasil

ASSINE JÁ!
A premiação da Copa do Brasil pode representar um grande alívio aos cofres do Corinthians em caso de título da Copa do Brasil. Isso porque, com a classificação à final, o clube assegurou ao menos R$ 53,5 milhões em premiações. O valor é maior que o projetado pelo clube para as duas principais competições de mata-mata da temporada somadas. 

No orçamento do ano, o Corinthians projetava arrecadar cerca de R$ 38,2 milhões em premiações somando os dois torneios. A previsão considerava a chegada às oitavas de final da Libertadores (com premiação de 5,3 milhões de dólares, ou R$ 29,4 milhões na cotação atual) e às quartas da Copa do Brasil. Entretanto, o clube foi eliminado na terceira fase preliminar da competição continental e faturou apenas 1,1 milhão de dólares (R$ 6,1 milhões na cotação atual). 

Com isso, a Copa do Brasil assumiu papel central no planejamento do clube, em especial para o cumprimento da meta de receitas com premiações. Em caso de título, o total pode alcançar R$ 97,7 milhões, ou seja, mais que o dobro do estipulado no orçamento para o ano. 

Temporada do Corinthians é marcada por problemas financeiros

Contudo, vale lembrar que o Corinthians vive um ano financeiro difícil. Até outubro de 2025, o clube acumulou déficit de R$ 204,2 milhões, com despesas maiores que as receitas. A dívida total do clube, incluindo o departamento de futebol e o estádio, chega a cerca de R$ 2,7 bilhões. O clube também enfrenta transfer ban, que impede registrar novos jogadores.

Para liberar o bloqueio, a diretoria estuda, inclusive, contratar um empréstimo de R$ 70 milhões que ajude a quitar pendências financeiras e reforçar o caixa. Além disso, o Corinthians vinha com premiações atrasadas de jogadores e funcionários, referentes às classificações desde as oitavas de final da Copa. Nos últimos dias, a direção quitou parte desses pagamentos. A premiação da final da Copa do Brasil deve ser destinada, em partes, para o pagamento dos valores que seguem pendentes. 

Corinthians e Vasco disputam o segundo jogo da final da Copa do Brasil no domingo (21), às 18h (de Brasília) no Maracanã. As equipes empataram por 0 a 0 no jogo de ida. Dessa forma, o vencedor do segundo jogo conquista a competição nacional. Novo empate leva a decisão do título para a disputa de pênaltis.

Premiação do Corinthians fase a fase da Copa do Brasil

  • Terceira fase: R$ 2,3 milhões
  • Oitavas de final: R$ 3,6 milhões
  • Quartas de final: R$ 4,7 milhões
  • Semifinal: R$ 9,9 milhões
  • Final (vice): R$ 33 milhões
  • Total garantido até o momento: R$ 53,5 milhões
  • Premiação em caso de título: R$ 77,1 milhões (R$ 109 milhões no total)

