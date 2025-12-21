Promessas de Neymar no Tardezinha repercutem e geram debate nas redes; veja

A participação de Neymar no encerramento da turnê de dez anos do Tardezinha, projeto musical de Thiaguinho, extrapolou o ambiente do show e ganhou dimensão no debate esportivo. Ao subir ao palco e falar sobre a Seleção Brasileira, o camisa 10 colocou combustível para discussões e questionamentos sobre sua convocação à Copa do Mundo de 2026.

Durante o evento, o astro pegou o microfone e prometeu empenho total pelo hexacampeonato mundial. Ele, inclusive, citou diretamente o técnico Carlo Ancelotti e afirmou que faria “o possível e o impossível” para conquistar o título junto aos companheiros. Com menção até mesmo a um possível gol decisivo na final.

O público presente recebeu a promessa com entusiasmo e aplausos, enquanto Alexandre Pires, um dos convidados do show, comemorou no palco junto a Thiaguinho. Fora do evento, porém, a reação teve um tom majoritariamente mais crítico, mesmo com uma ala entusiasta.

Parte dos torcedores questionou o contexto da fala, criticando o fato de ter ocorrido durante um show de pagode, visto que ainda apresenta limitações físicas. O vídeo se espalhou e se mantém como um dos assuntos mais comentados nas redes desde a noite do último sábado (20).

Repercussão nas redes sociais

Entre os comentários, surgiram críticas diretas ao comportamento do jogador extracampo e à forma como a mensagem foi transmitida. Alguns internautas ironizaram o pedido público feito a Ancelotti, enquanto outros destacaram que a convocação depende exclusivamente do desempenho esportivo.

Ao mesmo tempo, houve quem defendesse o craque. Essa ala apontou a identificação do camisa 10 com a torcida e a legitimidade de expressar o desejo de disputar mais uma Copa do Mundo.

E o ano esportivo de Neymar?

O camisa 10 participou de 28 partidas do Santos no ano e esteve entre os titulares em 23 delas. Nessas partidas, contribuiu com 11 gols e quatro assistências, com contribuição direta em um tento a cada 139 minutos.

Pelo Brasileirão, entrou em campo 20 vezes e iniciou em 17. O jogador contribuiu com oito gols na competição e uma assistência, que manteve seus números consistentes ao longo da temporada.

O fim da temporada, porém, marcará mais um capítulo da luta contra lesões. O astro precisará passar por uma cirurgia para correção no menisco do joelho esquerdo. Inclusive, o procedimento deverá tirá-lo da pré-temporada do Santos no CT Rei Pelé, caso permaneça, com prazo de recuperação estimado em um mês.

