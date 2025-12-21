Treinador do Porto exalta o poder de liderança de Thiago Silva

Às vésperas do confronto contra o Alverca, marcado para esta segunda-feira (22), pela 15ª rodada do Campeonato Português, o técnico Francesco Farioli, do Porto, se viu obrigado a comentar em entrevista coletiva a contratação de Thiago Silva. Em tom descontraído, o treinador reconheceu a preocupação após os últimos jogos, mas, em seguida, ressaltou a importância da chegada de um atleta experiente para elevar o nível de exigência do elenco.
Thiago Silva foi anunciado no Porto quatro dias depois de sair do Flu – Reprodução
Thiago Silva, de 41 anos, chega a Portugal no dia 2 de janeiro para se apresentar ao Porto. O jogador passará as festas de fim de ano no Brasil, onde encerrará um curto período de descanso após o término da temporada pelo Fluminense.
Mesmo assim, o defensor manterá contato constante com a comissão técnica do novo clube nos próximos dias, com o objetivo de iniciar o novo ano em plena condição física e à disposição de Francesco Farioli.
