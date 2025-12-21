Cruzeiro aposta em Tite para acertar com Gerson, do Zenit

O Cruzeiro já iniciou a busca por reforços para a próxima temporada. O principal nome no alvo é Gerson, do Zenit, da Rússia. Contudo, existem diversas barreiras para contratá-lo. Além, claro, do preço, a identificação do jogador com o Flamengo pode ser um empecilho. Assim, a Raposa aposta as fichas em Tite para convencê-lo a vestir outra camisa no futebol brasileiro, de acordo com o “ge”.

Novo treinador do Cruzeiro para 2026, Tite é um admirador de Gerson. O treinador, aliás, trabalhou com o meia durante a sua passagem pelo Flamengo, em 2024. Ao todo, foram 57 partidas juntos, além de outras quatro no período em que Tite comandou a Seleção Brasileira, entre 2016 e 2022.

Entretanto, essa não é a única barreira que o Cruzeiro precisa superar para contratar o meia. Afinal, o Zenit investiu 25 milhões de euros há seis meses para contratar o jogador e, por isso, não pretende negociá-lo sem um retorno financeiro imediato. Assim, a Raposa vai precisar abrir o bolso. Existe ainda a possibilidade de envolver o zagueiro Jonathan Jesus no negócio.

Revelado no Fluminense, Gerson criou identificação com o Flamengo. Em 2019, o meia teve a sua primeira passagem vestindo a camisa vermelha e preta, onde conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Depois, retornou em 2023, onde ganhou a Copa do Brasil de 2024. Ao todo, foram mais de 200 jogos e 12 títulos pelo clube.

