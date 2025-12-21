Atlético monitora situação de atacantes da América do Sul

Em meio a promessa de reformular o elenco, o Atlético monitora o mercado em busca de reforços. Assim, o Galo observa, principalmente, nomes dos vizinhos da América do Sul. Entre eles, os atacantes José Enamorado, do Junior Barranquilla, da Colômbia, e Cláudio Spinelli, do Independiente Del Valle, do Equador.

O principal alvo do Atlético é o atacante José Enamorado. Campeão do Torneio Clausura, o atacante marcou 11 gols e sete assistências em 53 jogos disputados nesta temporada. O jogador, de 26 anos, também é alvo do Fluminense e River Plate, da Argentina. Contudo, o Junior Barranquilla ainda não recebeu propostas.

Outro nome na mira do Atlético é o atacante Cláudio Spinelli, do Independiente Del Valle, do Equador. O atacante ítalo-argentino marcou 28 vezes em 49 partidas, além de contribuir com duas assistências, e agrada o técnico Jorge Sampaoli. Algoz do Vasco na Sul-Americana, o jogador de 28 anos é um dos destaques do time equatoriano.

Após uma temporada marcada pelo vice da Sul-Americana e mais um desempenho abaixo da expectativa no Brasileirão, o Atlético busca reformular o elenco para a próxima temporada. Assim, nomes consolidados podem sair e novidades devem pintar no Galo para 2026. Contudo, as mudanças ainda estão sendo feitas de forma lenta.

