Em temporada mais “fominha” na carreira, Coutinho tem a chance de realizar sonho pelo Vasco

Coutinho fez da temporada 2025 a mais “fominha” da sua carreira. O camisa 10 do Vasco fará neste domingo (21) a sua 56ª partida e pode coroar o ano realizando o sonho de ser campeão pelo seu clube do coração. O Cruz-Maltino enfrenta o Corinthians, às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela decisão da Copa do Brasil.

Aos 33 anos, Coutinho conseguiu se livrar dos problemas físicos que o acompanharam nos últimos anos e virou o maestro do Vasco comandado por Fernando Diniz. Anteriormente, a temporada mais fominha do jogador foi em 2018/2019, quando disputou 54 partidas pelo Barcelona. Na época, marcou 11 gols e deu quatro assistências. Neste ano, o camisa 10 fez a mesma quantidade de gols, mas serviu os seus companheiros cinco vezes.

Apesar da grande carreira na Europa e na Seleção Brasileira, tendo conquistado títulos importantes como Copa América, Liga dos Campeões e campeonatos nacionais na Alemanha e na Espanha, Coutinho demonstra muita motivação para ganhar a Copa do Brasil. O meia tem como verdadeira obsessão ser campeão pelo Vasco e isso foi falado abertamente pelo jogador.

“Meu grande e maior sonho no momento é ganhar um título com a camisa do Vasco. É o que me faz acordar, vir treinar, dar meu melhor a cada dia”.

Sacrifício pelo Vasco

O desejo em ser campeão pelo Vasco é tão grande que Coutinho chegou a jogar no sacrifício. O técnico Fernando Diniz revelou esse fato após o primeiro jogo da final contra o Corinthians. O treinador destacou que o jogador teve que receber injeções para jogar durante uma parte da temporada.

“Ele tem me ajudado sistematicamente desde que cheguei aqui. Talvez o momento mais emblemático da temporada, nunca falei isso, mas depois do jogo do Santos o Coutinho teve uma luxação no ombro e tomou injeção para jogar por umas quatro partidas, tamanho era a vontade de ficar (em campo). Foi uma coisa que me marcou muito. Esse foi o grande momento do Coutinho, para mim, desde que cheguei aqui. Todo mundo que tem problema no ombro sabe que é muito difícil. Ele não conseguia produzir o que poderia por conta do ombro. Mas ajudava em outros aspectos, de liderança, e, quando livre, também tecnicamente. Isso mostra o quão compenetrado e conectado está com o time”, revelou Diniz, que completou.

“Acho que na minha carreira nunca aconteceu isso. Era uma lesão de fato para ele ficar com o departamento médico e se recuperar. Chega no final da temporada e ele tem um merecimento muito grande para que coisas grandes aconteçam com ele. É um privilégio muito grande e um presente para o Vasco e para o futebol brasileiro ter um jogador dessa categoria. Outro dado importante é que ele quase todos os jogos é um dos caras que mais corre somando as duas equipes. Não frequenta mais o DM, treina todos os dias, joga todas as partidas quase na totalidade, com ritmo, com intensidade, merece muita coisa boa”.

A coisa boa citada por Fernando Diniz pode acontecer neste domingo, no Maracanã, quando Coutinho pode, enfim, realizar o seu sonho de menino, que é conquistar um título pelo Vasco, seu clube de coração.

