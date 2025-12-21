O time com o nome mais bizarro do mundo luta para não cair

Poucos clubes no mundo do futebol têm um nome tão curioso e praticamente impossível de pronunciar completo quanto o NAC Breda, da Holanda. Por trás das três letras que estampam o escudo do time existe uma frase inteira, histórica e quase bizarra, que remonta à fusão de dois clubes de Breda no início do século 20.

O NAC nasceu em 19 de setembro de 1912, quando dois times rivais decidiram unir forças para enfrentar os desafios do futebol local. O primeiro era o NOAD, que significa Nooit Opgeven, Altijd Doorzetten — ou seja, “Nunca desista, sempre persevere”. O segundo, ADVENDO, carregava a frase Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning, traduzida como “Agradável pelo entretenimento e útil pelo relaxamento”.

A fusão resultou na NOAD ADVENDO Combinatie, abreviado para NAC, e mais tarde acrescido de Breda para destacar a cidade que abrigava o clube. O nome completo, portanto, pode ser lido como “Combinado Nunca desista, sempre persevere, agradável pelo entretenimento e útil pelo relaxamento, de Breda” — uma frase que parece mais um lema de vida do que propriamente um nome de time de futebol.

Fase devastadora

Porém, o time, que em 113 anos de história conquistou apenas dois títulos (o campeonato holandês em 1920/21 e a Copa da Holanda de 1973), hoje briga para não cair. Ocupa a 18ª e última colocação na primeira divisão com apenas 13 pontos em 17 rodadas. Neste sábado (20), mais um vexame: derrota em casa de 1 a 0 para o Telstar, 15º lugar. São três vitórias, quatro empates e dez derrotas. Um cenário cada vez mais desanimador para quem detém o título de time mais bizarro da história do futebol.

