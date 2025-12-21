Morelos retorna de empréstimo, mas Santos avalia futuro

De volta ao Santos após o término do empréstimo, Alfredo Morelos tem o futuro indefinido. O atacante, de 29 anos, estava emprestado ao Atlético Nacional, da Colômbia, e tem contrato até o fim de 2026. Contudo, o Peixe avalia a permanência do jogador para a próxima temporada e não descarta negociá-lo em janeiro.

Morelos será avaliado pela comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda. No início do ano, o jogador até estava nos planos de Pedro Caixinha, no entanto, o estafe do jogador optou pela saída. Agora, o atacante vai passar por uma nova avaliação. Caso haja interesse mútuo, o Santos pode utilizá-lo. Mas, tudo vai depender do treinador argentino.

O Santos busca um centroavante para a próxima temporada. Afinal, Tiquinho Soares e Lautaro Díaz terminaram o ano em baixa e sob desconfiança. Contudo, o Peixe esbarra em problemas financeiros para buscar reforços. Assim, a solução pode ser caseira, como Alfredo Morelos, que está retornando de empréstimo.

Na última temporada, Alfredo Morelos disputou 64 jogos, marcou 21 gols e deu 14 assistências pelo Atlético Nacional, da Colômbia. O jogador, aliás, jogou a Libertadores pelo clube colombiano e chegou a marcar contra o São Paulo, no Morumbis, nas oitavas de final da Libertadores, mas não evitou a eliminação nos pênaltis.

