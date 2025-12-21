Benfica x Famalicão: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (22), o Benfica recebe o Famalicão, no Estádio da Luz, pela 15ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 17h45 (horário de Brasília) e vai movimentar a parte de cima da tabela de classificação.

Onde assistir?

ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Benfica?

Invicto há oito jogos, com seis vitórias e dois empates, o Benfica vive o seu melhor momento da temporada. O time ocupa a terceira posição, com 32 pontos, oito a menos que o líder Porto.

Como chega a Famalicão?

O Famalicão chega como azarão do confronto, mas não deixa de ser um adversário perigoso para o Benfica. O time está invicto atuando fora de casa, com três empates e três vitórias, marcando em todos os jogos como visitante. A equipe ocupa a sesta posição, com 23 pontos.

BENFICA X FAMALICÃO

Campeonato Português – 15ª rodada

Data e horário: Segunda-feira (21/12/2025), às 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo e Samuel Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea e Barreiro; Aursines, Sudakov e Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Famalicão: Carevic; Rodrigo Pinheiro, Justin de Haas, Léo Realpe e Pedro Bondo; Mathias de Amorim, Tom van de Looi e Gil Dias; Gustavo Sá, Sorriso e Zabiri. Técnico: Hugo Oliveira.

Árbitro: André Narciso

Auxiliares: Vasco Marques e André Botelho

VAR: Vasco Santos

