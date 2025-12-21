ASSINE JÁ!
Inclusão de Rodriguinho em lista de troca gera surpresa no São Paulo
A decisão do São Paulo em incluir Rodriguinho na lista de trocas gerou surpresa. Afinal, o jovem atacante é visto como promissor e evoluiu em 2025. Contudo, questões contratuais pesaram na decisão. O jogador, de 21 anos, tem contrato até o fim de 2026. Até o momento, o Tricolor ainda não apresentou proposta pela renovação.

A demora do São Paulo para apresentar uma proposta de renovação pode indicar que esteja disposto a negociá-lo, de acordo com o “ge”. Assim, para não correr risco de perder um jovem promissor no fim do contrato, como aconteceu com o lateral Welington, o Tricolor colocou o jogador na lista de trocas na negociação com o Botafogo.

O São Paulo tem interesse na contratação do lateral-direito Vitinho e do meia Savarino. Para isso, pode envolver o zagueiro Ferraresi, o volante Pablo Maia e o atacante Rodriguinho. O Alvinegro, aliás, já tem tudo acertado com o defensor, mas ainda não avançou nas conversas com os outros dois.

Revelado no São Paulo, Rodriguinho subiu para o profissional em 2022. Entretanto, somente neste ano que o jogador recebeu mais chances e apresentou uma evolução. Ao todo, foram 28 jogos, um gol e uma assistência. Assim, ele soma 53 jogos, dois gols e duas assistências com a camisa tricolor.

