Hotel mais caro do mundo: curiosidades sobre os luxos do local que recebe Pedro nas férias

Encerrada a temporada com o Flamengo, Pedro decidiu trocar o ritmo intenso dos jogos por dias de descanso em Dubai. O atacante publicou registros nas redes sociais diretamente do Atlantis The Royal, empreendimento considerado por especialistas em turismo como o hotel mais caro do mundo, e a escolha chamou atenção pelo nível de luxo envolvido.

As férias do camisa 9 começaram oficialmente um dia após a derrota para o PSG na final da Copa Intercontinental, disputada no Catar. Depois do vice nos pênaltis, em Al-Rayyan, Pedro seguiu viagem até Dubai — a cerca de 700 quilômetros de distância —, onde se hospedou em um dos resorts mais exclusivos do planeta.

O Atlantis The Royal cobra diárias que variam entre 2 mil dólares (aproximadamente R$ 11 mil) e 100 mil dólares — valor da principal suíte do hotel. Trata-se de um empreendimento classificado como “ultra-luxo”, ou seja, categoria acima do padrão cinco estrelas. O custo de construção, estimado em 1,4 bilhão de dólares, reflete o nível da infraestrutura.

Pedro registra passeio

O atacante utilizou suas redes sociais para mostrar parte do luxo e dos momentos de descanso no hotel, inaugurado há pouco mais de um ano. A estrutura fica localizada às margens do Golfo Pérsico, destino recorrente de astros do futebol e celebridades, sobretudo no final do ano.

Nas imagens compartilhadas pelo atleta, especialmente das piscinas privativas, nota-se logo atrás as vistas para o Golfo Pérsico. O resort também abriga restaurantes com cardápios assinados por chefs mundialmente conhecidos, além de áreas voltadas a experiências exclusivas.

O luxo do Atlantis The Royal

Inaugurado no ano passado, o hotel conta com 795 quartos decorados com peças da joalheria Graff e roupões da marca italiana Frette. O complexo reúne 17 opções de restaurantes e oferece benefícios adicionais aos hóspedes do chamado “Royal Club” — como serviço contínuo de champanhe, chá da tarde e canapés.

A estrutura aquática se destaca entre as atrações do local. Isso porque o espaço conta com 90 piscinas e, entre elas, a inifinita Cloud 22, localizada no 22º andar, com vista para as ilhas Palm e o Golfo Árabe. O resort também dispõe de cabanas VVIP duplex, equipadas com fundo de vidro e áreas privativas de convivência.

O espaço também conta com um spa de 3.000 metros quadrados, que oferece terapias com pedras vulcânicas aquecidas e banhadas em ouro.

