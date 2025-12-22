Taty Castellanos estaria novamente nos planos do Flamengo

Para manter o nível de um time multicampeão, o Flamengo já parte para o mercado pensando alto. Segundo informações da jornalista Raisa Simplício, a diretoria rubro-negra já teria iniciado consultas no mercado europeu para reforçar o elenco e incluiu novamente o atacante Taty Castellanos, da Lazio.

O Flamengo quer saber no momemto a postura da Lazio diante de uma eventual negociação e a disposição do atleta em considerar uma mudança de continente. A partir dessas respostas, o clube pretende definir se avançará ou não nas tratativas. Embora o tema tenha retornado à pauta, o processo ainda se encontra em estágio inicial. A

A diretoria do Flamengo já havia discutido anteriormente o nome de Castellanos. Durante a janela de transferências de 2025, o clube acompanhou a situação do atacante, reconheceu publicamente o interesse, mas optou por não fazer ofertas.

Além da busca por um zagueiro e um goleiro, a contratação de um centroavante tornou-se essencial após a saída de Juninho. O atacante foi vendido ao Pumas, do México, por 5 milhões de euros — cerca de R$ 32,4 milhões. O clube mexicano, inclusive, já anunciou oficialmente a contratação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.