Internacional decide mesclar equipe nos primeiros compromissos do Gauchão

O Internacional já definiu a estratégia para os primeiros compromissos da próxima temporada e optou por um planejamento baseado na mescla do elenco. Antes mesmo de oficializar a contratação do técnico Paulo Pezzolano, a diretoria colorada estruturou um cronograma que prevê o uso de jogadores do grupo principal que tiveram poucas oportunidades em 2025, além de promessas das categorias de base. Esse grupo inicia a pré-temporada no próximo sábado (27).

Dentro desse contexto, o presidente Alessandro Barcellos confirmou que o clube disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior com a equipe sub-17. Em sua apresentação, Pezzolano destacou que encontrou uma base promissora no Internacional e reforçou a intenção de promover maior integração entre as categorias, sobretudo com o time sub-20.

O discurso é alinhado ao de Abel Braga, apresentado recentemente como diretor técnico. Em coletiva na última quarta-feira (17), ele defendeu a aproximação entre a base e o elenco profissional como parte da estratégia esportiva do clube. Além disso, o ex-assistente Leomir assumiu uma nova função ligada às categorias inferiores e atuará diretamente ao lado de Abel no departamento de futebol.

Ajustando planejamento de olho no calendário

A mudança de planejamento ocorre, principalmente, em razão da alteração no calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. O Campeonato Brasileiro terá início antecipado para 28 de janeiro, o que fará com que as primeiras rodadas coincidam com a disputa do Campeonato Gaúcho. Por isso, o Internacional precisou adaptar sua programação.

A temporada de 2025 terminou há 14 dias, quando o Inter venceu o Bragantino na última rodada do Brasileirão e garantiu permanência na Série A. Já os principais jogadores do elenco profissional só se reapresentam no dia 3 de janeiro, com a expectativa de estrearem poucos jogos antes do primeiro Gre-Nal do ano.

