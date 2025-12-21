Alverca x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Português, o Porto enfrenta o Alverca, nesta segunda-feira (22), às 15h45 (de Brasília), fora de casa, pela 15ª rodada. Invictos na competição, os Dragões defendem a invencibilidade e a liderança. Além disso, também chegam com a moral alta após anunciar a contratação do zagueiro Thiago Silva, que se despediu do Fluminense.

Veja a tabela de classificação do Campeonato Português!

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Alverca

Após perder para o Arouca, o Alverca tenta se recuperar na temporada. O time, aliás, vive uma fase de instabilidade, com muita oscilação em seus resultados recentes. Afinal, nos últimos cinco jogos foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. Assim, ocupa o 11º lugar na tabela do Campeonato Português com 17 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.

Longe da zona do rebaixamento e também da disputa por vaga nas competições europeias, o Alverca busca melhorar a posição na tabela até por razões de premiação. Afinal, quanto melhor a campanha, mais dinheiro entrará nos cofres do clube para a próxima temporada. Contudo, encarar um dos três gigantes do país (Porto, Benfica e Sporting) nunca é uma missão fácil.

Como chega o Porto

Líder do Campeonato Português, o Porto vive um grande momento na temporada. Afinal, faz uma campanha praticamente perfeita com 13 vitórias e um empate em 14 jogos disputados. Apesar da eliminação na Taça de Portugal, os Dragões chegam embalados para o confronto e defendem a liderança.

Além disso, o Porto se reforçou para a sequência da temporada. Afinal, o clube português anunciou a contratação do zagueiro Thiago Silva, neste último sábado (20). Assim, aumentou a expectativa para a segunda metade da temporada, que terá a fase decisiva da Liga Europa e a reta final do Campeonato Português. O principal objetivo é retornar a Liga dos Campeões após dois anos.

ALVERCA X PORTO

Campeonato Português – 15ª rodada

Data e horário: 22/12/2025, às 15h45 (de Brasília)

Local: Complexo Desportivo do FC Alverca, em Alverca, Portugal

ALVERCA: André Gomes; Nabil Touaizi, Julián Martínez, Bastien Meupiyou e Sabit Abdulai; Naves, Francisco Chissumba, Lincoln e Alex Amorim; Sandro Lima e Figueiredo. Técnico: Custódio

PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Dominik Prpić, Jan Bednarek e Francisco Moura; Pablo Rosario, Gabri Veiga e Victor Froholdt; William Gomes, Deniz Gül e Pepê. Técnico: Francesco Farioli

Árbitro: João Pinheiro

Auxiliares: Luciano Maia e Jorge Fernandes

VAR: Pedro Ferreira

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.