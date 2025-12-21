Marta fala pela primeira vez sobre cinebiografia e celebra parceria com intérprete

Marta escolheu as redes sociais para comentar, pela primeira vez, a cinebiografia que contará sua trajetória no futebol. Em seu perfil, a maior jogadora da história do futebol feminino destacou o encontro com a atriz Alice Carvalho, responsável por interpretá-la no cinema, e tratou o projeto como um gesto de cuidado e escuta sobre a própria história.

Na imagem compartilhada, a rainha aparece sorrindo e abraçada com Alice, ambas usando a camisa da Seleção e um chapéu panamá. A jogadora escolheu uma mensagem afetuosa para acompanhar a legenda do registro.

“A mesma camisa, o mesmo sonho de vencer e muito afeto”, escreveu. Em tom bem-humorado, resumiu o momento com a legenda: “Duas Martas”.

A atleta também comentou o significado de ver sua trajetória retratada por outra mulher. “Dividir a minha história com a Alice Carvalho no cinema é cuidado, escuta e verdade. Por que trajetórias seguem potentes quando contadas com o coração”, publicou.

Cinebiografia de Marta

A obra vai narrar a trajetória da futebolista alagoana eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa. A diretoria Andrucha Waddington toca o projeto, e o filme, ainda sem título e previsão de estreia, terá Alice Carvalho como protagonista.

Alice Carvalho também se manifestou nos comentários da publicação. A atriz celebrou a convivência com a jogadora e manteve o tom de cumplicidade. “Minha irmã, parceira e rainha! Já com muita saudade! Que libertador poder finalmente contar nosso segredo”, escreveu.

O longa marca o próximo trabalho de Andrucha Waddington após o encerramento das gravações de “Os Corretores”, comédia escrita e estrelada por Fernanda Torres. Antes disso, o diretor lançou “Vitória”, filme protagonizado por Fernanda Montenegro, que estreou em março deste ano.

Já roteiro da cinebiografia leva assinatura de Elena Soarez, e a produção ocorre em parceria entre Conspiração e Globo. O projeto ainda não teve detalhes adicionais divulgados, como título ou data de lançamento.

