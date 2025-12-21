Espanhol: Barcelona engata a oitava vitória seguida, bate o Villarreal e se isola na liderança

O Barcelona segue imbatível no Campeonato Espanhol e, neste domingo, venceu o Villarreal, por 2 a 0, no Estádio de la Cerámica, pela 17ª rodada. Os gols foram marcados por Raphinha e Lamine Yamal, um em cada tempo. Essa foi a oitava vitória consecutiva do Barça na competição, líder isolado com 46 pontos, quatro a mais do que o Real Madrid. O Villarreal é o quarto colocado, com 35 pontos.
Na próxima rodada, apenas no ano que vem, o Barcelona enfrenta o Espanyol, fora de casa, no dia 3 de janeiro. No mesmo dia, o Villarreal visita o Elche. Ambos os jogos válidos pela 18ª rodada.
Como foi o primeiro tempo?
O Barcelona abriu o placar logo aos 11 minutos com Raphinha. O atacante invadiu a área e foi derrubado. Ele mesmo cobrou com categoria para colocar o Barça na frente. O brasileiro estava inspirado e três minutos depois quase marcou um golaço em chute de fora da área, que explodiu no travessão.
O lance acabou acordando o Villarreal, que chegou a empatar, mas o gol contra de Koundé acabou anulado por impedimento. Cardona estava adiantado na jogada. Os donos da casa seguiram pressionando e quase empataram com Buchanan, mas faltou capricho. O Barcelona voltou para o jogo após a expulsão de Renato Veiga, após falta violenta em Lamine Yamal.
E o segundo?
Com um jogador a mais, o Barcelona dominou as ações e criou chances importantes para ampliar. No entanto, só marcou o segundo aos 17 minutos com Lamine Yamal. A joia espanhola recebeu dentro da área após bate e rebate, e chutou de biquinho, no canto.
A partir disso, o Barcelona passou a trocar passes buscando fazer o tempo passar. Mesmo assim, teve chances de marcar o terceiro com Rashford, mas o Villarreal foi salvo em cima da linha. Os donos da casa também tiveram chances de diminuir, sempre em escapadas em velocidade, mas esbarrou em boas defesas do goleiro Joan García.
Espanhol – Rodada 17
Sexta-feira (19/12)
Valencia 1 x 1 Mallorca
Sábado (20/12)
Real Oviedo 0 x 0 Celta
Levante 1 x 1 Real Sociedad
Osasuba 3 x 0 Alavés
Real Madrid 2 x 0 Sevilla
Domingo (21/12)
Girona 0 x 3 Atlético de Madrid
Villarreal 0 x 2 Barcelona
14h30 – Elche x Rayo Vallecano
17h – Betis x Getafe
Segunda-feira (22/12)
17h – Athletic Bilbao x Espanyol
