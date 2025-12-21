Camisa de carrasco do Flamengo na decisão do Intercontinental vai à leilão

Algoz do Flamengo na disputa por pênaltis na final da Copa Intercontinental, o goleiro Matvei Safonov também causou impacto fora de campo graças ao seu feito no jogo decisivo. Protagonista na decisão, a camisa que o russo utilizou na partida contra o Rubro-Negro no Catar virou item de leilão. Assim, a vestimenta se tornou peça de cobiça de alguns colecionadores e torcedores. Com a valorização pela proeza e autógrafo do jogador, o uniforme já acumula diversos lances para adquiri-lo. Inclusive, as investidas já até superaram os R$ 9 mil.

A empresa responsável por conduzir o leilão é a MWS. Trata-se da principal plataforma especialista neste ramo de camisas de jogo e que também tem parceria com o PSG. A possibilidade em fazer arremates pelo uniforme teve início instantaneamente depois do término da final. De acordo com a programação, os interessados poderão realizar lances até o dia 24 de dezembro.

Para quem tiver o desejo em entrar na disputa e tentar adquirir o uniforme, incluindo os brasileiros, há a necessidade em realizar cadastro no site oficial da empresa. Safonov ganhou prestígio, sua camisa da decisão passou a ser objeto da ambição de colecionadores e torcedores por ser decisivo na final contra o time da Gávea.

Carrasco contra o Flamengo

Isso porque depois do empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, o arqueiro russo defendeu quatro pênaltis de cinco possíveis dos jogadores do Rubro-Negro. Deste modo, ele assegurou a inédita conquista para o PSG. Desta forma, a sua notável performance lhe deu repercussão internacional.

No estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, Safonov pegou as cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo, respectivamente. Sua presença entre os 11 iniciais do Paris Saint-Germain ocorreu por vencer a concorrência do até então titular Lucas Chevalier. O companheiro de posição foi contratado para ser o substituto de Donnarumma, que se transferiu para o Manchester City.

Revelado pelo Krasnodar, da Rússia, Safonov permaneceu no clube russo até a temporada passada. Ele chegou à equipe parisiense em 14 de junho de 2024, com contrato até 2029 e com objetivo de compor elenco.

No ano passado, fez apenas 17 partidas pelo PSG. Nesta temporada, até o jogo contra o Flamengo, eram quatro jogos. Posteriormente ao jogo decisivo, o clube francês comunicou que Safonov sofreu uma fratura na mão esquerda. O período previsto para recuperação varia entre a quatro semanas.

