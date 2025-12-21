Mercado da bola: o que rolou neste domingo (21/12)

O mercado da bola segue agitado neste domingo (21/12). Campeão de quase tudo no ano, o Flamengo começou a buscar reforços para o seu setor ofensivo, enquanto se despediu de uma de suas peças no ano. Afinal, Juninho está de saída do time carioca para o Pumas, do México. Já o Palmeiras está muito próximo de vender o volante Aníbal Moreno. Veja como anda a janela de transferência com o J10.

Flamengo atrás de atacante e Palmeiras próximo de vender volante

O Flamengo está em busca de reforçar seu sistema ofensivo. Segundo informações da jornalista Raisa Simplício, a diretoria rubro-negra já teria iniciado consultas no mercado europeu para reforçar o elenco e incluiu novamente o atacante Taty Castellanos, da Lazio. Em contrapartida, o Pumas, do México, anunciou a contratação do atacante Juninho, que defendeu o Rubro-Negro em 2025.

Já o Palmeiras chegou a um acordo com o River Plate para a venda do volante Aníbal Moreno ao clube argentino. O volante deixará o Verdão pelo valor de sete milhões de dólares, cerca de R$ 39 milhões, por 100% de seus direitos econômicos.

Outras movimentações do mercado da bola

Atlético-MG

Em meio a promessa de reformular o elenco, o Atlético monitora o mercado em busca de reforços. Assim, o Galo observa, principalmente, nomes dos vizinhos da América do Sul. Entre eles, os atacantes José Enamorado, do Junior Barranquilla, da Colômbia, e Cláudio Spinelli, do Independiente Del Valle, do Equador.

Cruzeiro

O Cruzeiro já iniciou a busca por reforços para a próxima temporada. O principal nome no alvo é Gerson, do Zenit, da Rússia. Contudo, existem diversas barreiras para contratá-lo. Além, claro, do preço, a identificação do jogador com o Flamengo pode ser um empecilho. Assim, a Raposa aposta as fichas em Tite para convencê-lo a vestir outra camisa no futebol brasileiro.

Grêmio

O Peñarol quer manter o atacante Matías Arezo para a próxima temporada e já sinalizou ao Grêmio que deve formalizar uma oferta nos próximos dias. Inicialmente, o clube uruguaio pretende renovar o empréstimo do centroavante por mais um ano. Para isso, planeja investir cerca de 400 mil dólares (R$ 2,2 milhões) na negociação.

Santos

De volta ao Santos após o término do empréstimo, Alfredo Morelos tem o futuro indefinido. O atacante, de 29 anos, estava emprestado ao Atlético Nacional, da Colômbia, e tem contrato até o fim de 2026. Contudo, o Peixe avalia a permanência do jogador para a próxima temporada e não descarta negociá-lo em janeiro.

Outras equipes no mercado da bola

O Athletico acertou a venda do atacante Lucas Di Yorio para o Santos Laguna, do México. O jogador passou a última temporada emprestado à Universidad do Chile e estava de volta ao Furacão.

O Bahia trabalha para fazer um bom 2026, no qual vai disputar Libertadores, estadual, Brasileirão e Copa do Brasil. Alguns jogadores, entretanto, não estão nos planos do Tricolor, como Matheus Bahia e Miqueias, que defenderam outros clubes por empréstimo nesta temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.