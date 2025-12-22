Bayern goleia Heidenheim fora de casa e mantém boa frente na liderança do Alemão

O Bayern de Munique segue imbatível na Bundesliga e, neste domingo (21), confirmou mais um resultado expressivo. Afinal, goleou por 4 a 0 o Heidenheim pela 15ª rodada. O confronto ocorreu na Voith Arena e teve como protagonistas Stanisic, Olise, Luis Díaz e Harry Kane, autores dos gols que consolidaram o triunfo dos visitantes.
Com o resultado, o Bayern se mantém soberano na liderança do Campeonato Alemão, agora com 42 pontos, nove a mais do que o Borussia Dortmund, segundo colocado. Já o Heidenheim amarga a zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com apenas 11 pontos.
Os próximos compromissos das equipes pela Bundesliga ocorrerão somente no ano que vem. Enquanto o Bayern de Munique encara o Wolfsburg no dia 11 de janeiro de 2026, às 13h30 (de Brasília), na Allianz Arena, o Heidenheim terá pela frente o Colônia, um dia antes, às 11h30, novamente na Voith Arena.
Bayern passeia em campo
O jogo começou com o Bayern impondo seu ritmo e não demorou para abrir o placar. Aos 15 minutos, Olise cobrou escanteio, Tah desviou de cabeça e, após a bola resvalar em Ramaj, Stanisic apareceu livre na pequena área para completar de cabeça e colocar os visitantes em vantagem. Pouco depois, aos 31′, Olise ampliou. Karl arriscou de fora da área, Ramaj espalmou, Ito ficou com a sobra e cruzou para dentro da área. A bola desviou em Mainka e sobrou limpa para Olise empurrar para o fundo da rede, consolidando o domínio bávaro ainda no primeiro tempo.
Na etapa final, o Heidenheim tentou reagir e chegou perto de diminuir o placar. Stefan Schimmer acertou o travessão em cabeceio perigoso e Arijon Ibrahimovic desperdiçou uma boa oportunidade dentro da área. O Bayern, por sua vez, manteve o controle e também criou chances, como a finalização de Ito que passou perto da meta. Aos 33 minutos, Schimmer arriscou rasteiro e obrigou Urbig a fazer boa defesa, mas foi o Bayern quem voltou a marcar. Aos 40′, Luis Díaz aproveitou cruzamento de Stanisic e, de cabeça, fez o terceiro gol. Nos acréscimos, Harry Kane ainda deixou sua marca: recebeu passe dentro da área e bateu com precisão no canto, fechando a goleada por 4 a 0.
