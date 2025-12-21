ESPN anuncia contratação de mais profissionais para o fim do ano

Segundo informações da coluna “F5” da “Folha de São Paulo”, a ESPN terá um aumento de atrações nos últimos dias de 2025, principalmente jogos. Assim, internamente o canal considerou que a quantidade anterior de funcionários à disposição seria insuficiente para cobrir de maneira ideal todos os eventos presentes na programação nos últimos momentos do ano.

Os três profissionais que o grupo de comunicação contratou integrarão transmissões de jogos, especialmenteda Premier League e da NFL nas semanas seguintes.

Este período da reta final ro ano, a ESPN classifica como “Super Weeks” (Super semanas na tradução para o português). Definição pela grande concentração de eventos esportivos.

O canal acertou as chegadas dos profissionais pouco antes desta fase de maior concentração das atrações esportivas. No entanto, o projeto esportivo não anunciou maiores detalhes sobre o período de vigência dos contratos desses comunicadores. No caso, se eles permanecerão até o término deste momento de maior demanda ou seguirão como integrantes de transmissões esportivas do canal.

Segundo informações da coluna “F5” da “Folha de São Paulo”, a ESPN terá um aumento de atrações nos últimos dias de 2025, principalmente jogos. Assim, internamente o canal considerou que a quantidade anterior de funcionários à disposição seria insuficiente para cobrir de maneira ideal todos os eventos presentes na programação nos últimos momentos do ano.

ESPN se reforça para aumento de demanda

Os três profissionais que o grupo de comunicação contratou integrarão transmissões de jogos, especialmenteda Premier League e da NFL nas semanas seguintes.

Este período da reta final ro ano, a ESPN classifica como “Super Weeks” (Super semanas na tradução para o português). Definição pela grande concentração de eventos esportivos.

O canal acertou as chegadas dos profissionais pouco antes desta fase de maior concentração das atrações esportivas. No entanto, o projeto esportivo não anunciou maiores detalhes sobre o período de vigência dos contratos desses comunicadores. No caso, se eles permanecerão até o término deste momento de maior demanda ou seguirão como integrantes de transmissões esportivas do canal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky,Threads, Twitter, Instagram e Facebook.