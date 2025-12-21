Aston Villa mantém embalo sobre United, ofusca Matheus Cunha e engrena décimo triunfo seguido na temporada

O Aston Villa segue em grande momento na temporada 2025/2026. Neste domingo (21), a equipe derrotou por 2 a 1 o Manchester United pela 17ª rodada, com destaque para Morgan Rogers, autor dos dois gols que garantiram o décimo triunfo consecutivo dos Lions somando todas as competições. O brasileiro Matheus Cunha chegou a marcar para os Red Devils, mas não conseguiu evitar o revés.
Com o resultado, o time comandado por Unai Emery permanece firme na briga pelo topo da tabela: ocupa a terceira posição com 36 pontos, apenas um atrás do Manchester City e três do líder Arsenal. Já o United, que vinha de quatro jogos sem perder, estaciona nos 26 pontos e cai para o sétimo lugar.
O jogo
O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, com chances criadas pelos dois lados. O placar, no entanto, só foi inaugurado aos 44 minutos, quando Morgan Rogers avançou pela direita, entrou na área e acertou um belo chute no canto de Lammens. A resposta do United veio quase de imediato: aos 47, Matheus Cunha aproveitou falha da defesa adversária e deixou tudo igual. A notícia ruim para os visitantes foi a saída de Bruno Fernandes, que sentiu a coxa e não retornou para a etapa final.
Na volta do intervalo, o ritmo caiu, mas o Villa voltou a ser letal. Aos 11 minutos, Rogers apareceu novamente, aproveitou sobra dentro da área e, com categoria, fez o segundo gol dos donos da casa. O United tentou reagir e quase empatou em cabeçada perigosa de Cunha aos 20, mas a bola saiu por pouco. Apesar da pressão até o apito final, os Red Devils não conseguiram alterar o marcador.
Próximos compromissos de Aston Villa e United
O Aston Villa volta a campo no sábado (27/12), quando encara o Chelsea fora de casa às 14h30. Um dia antes, na sexta-feira, o Manchester United recebe o Newcastle em Old Trafford às 17h. Ambos os horários são de Brasília).
