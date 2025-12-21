Craques do futebol carioca participarão de evento beneficente no Parque Olímpico

Com a chegada do final da temporada, os eventos beneficentes tomam conta do noticiário esportivo e, nesta segunda-feira (22), estrelas do futebol carioca serão atrações de celebração na Arena Carioca, no Parque Olímpico. O tradicional projeto socio esportivo “Craques do Amanhã” se une a “Escola de Lutas José Aldo” e “Formando Campeões-Nova União”. As três iniciativas se juntam para comemorar a reta final do ano e o fim das suas atividades em 2025.

Assim, a partir das 17h (de Brasília), as ações que aliam esporte com o aspecto social convidam jogadores profissionais como Paulo Henrique Ganso, que defende o Fluminense. Marlon Freitas, do Botafogo, Rayan, do Vasco, e Everton Ribeiro, ídolo do Flamengo e atualmente no Bahia. Outras atrações serão personagens da música e celebridades da internet.

Com isso, o evento na Zona Sudoeste, do Rio de Janeiro, contará com algumas partidas solidários, que terão aproximadamente mil alunos dos projetos como espectadores. As crianças também participarão das festas em forma de confraternização. O primeiro jogo beneficente será um confronto entre dois dos maiores grupos de pagode do país: “Amigos do Sorriso Maroto” e “Amigos do Revelação”.

Em seguida, a partir das 19h (de Brasília), começa a partida “Amigos do Craque”, com a participação dessas estrelas que seguem ou com passagem no futebol carioca. O SporTV transmitirá esses dois duelos, nesta segunda-feira (22). Por fim, às 19h, famosos da música brasileira sobem em um palco para festejar com as crianças.

Trajetória do projeto “Craque do Amanhã”

A iniciativa criada em 2012 tem o futebol como base para promover a inclusão e transformação social. A ideologia do projeto é desenvolver práticas educacionais, culturais e socioassistenciais junto do esporte. Aproximadamente cinco mil pessoas têm benefícios de forma mensal. Além disso, o

“Craque do Amanhã” conta com alguns padrinhos famosos como os meio-campistas Everton Ribeiro,

Paulo Henrique Ganso e o atacante Vagner Love. Além da atriz Juliana Paes.

Série traz recordações do futebol carioca nos anos 90

Também nesta segunda-feira (22), o Sportv realiza o lançamento da produção audiovisual ‘1995 — No tempo dos bad boys’. A série documental recorda detalhes do ano do centenário do Flamengo e episódios do futebol carioca.

Além do recorte esportivo, a produção propõe uma leitura mais ampla sobre as transformações do futebol e das arquibancadas no Rio. Os clubes, que nos anos 90 ainda competiam apesar das dívidas, enfrentariam um longo período de dificuldades no início do século seguinte, antes de retomarem protagonismo com novas estruturas financeiras.

