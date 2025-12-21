Corintianos “invadem” espaço destinado aos vascaínos no Maracanã

A bola ainda não rolou para o embate decisivo da Copa do Brasil, mas já houve alguns distúrbios no Maracanã, local que abriga o encontro entre Vasco e Corinthians, às 18h (horário de Brasília), pelo jogo de volta da final. A equipe de reportagem do Jogada10 já está no interior do estádio e flagrou um grupo de 300 torcedores do Timão em uma área destinada aos vascaínos. O espaço dos paulistas está em um local bem afastado.

A “invasão” dos simpatizantes do Corinthians deixou a torcida do Vasco extremamente revoltada.

“Tem um setor lá na esquerda das cativas cheio de corintianos. Como chegaram lá reunidos?”, questionou um cruz-maltino, muito preocupado com a questão da segurança das torcidas rivais.

Mas o que, de fato, aconteceu? Este grupo de corintianos tinha amigos que cederam as cadeiras cativas no Maracanã. Assim, acreditaram que poderiam acompanhar o jogo dali. Porém, a polícia chegou e os removeu para o local adequado. Rivais, os vascaínos comemoraram a “expulsão” dos forasteiros.

A carga destinada à torcida visitante foi de quatro mil ingressos. Porém, o Corinthians, que controla a distribuição, não divulgou a quantidade posta à venda no “Fiel Torcedor”, programa de sócio-torcedor do clube paulistano. Os bilhetes se esgotaram em poucos minutos, na última quinta-feira (18).

O Maracanã, com as duas torcidas, deve receber 70 mil espectadores para a decisão da Copa do Brasil. Na ida, houve empate por 0 a 0, na semana passada, em Itaquera. Quem vencer, portanto, leva a taça. Em caso de nova igualdade, a decisão vai para os pênaltis.

