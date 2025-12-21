“Saída de Davide nos deixou boquiabertos”, admite Marçal

Jogador mais longevo do elenco do Botafogo e um dos líderes do grupo alvinegro, o lateral-esquerdo Marçal contou, em entrevista à Rádio Guaíba, que ninguém esperava a saída de Davide Ancelotti ao fim desta temporada. Na última quarta-feira (17), o treinador italiano avisou à diretoria que estava de saída. Horas depois, o clube divulgava o desligamento de Ancelottinho.

Agora, então, o Bom e Velho pede que o Botafogo apresente uma solução rápida para o plantel não ficar a ver navios no início de 2026.

“De fato, estávamos contando, até nas últimas entrevistas, com a permanência. Projetávamos um 2026 com um final melhor que 2025, justamente pela continuidade do treinador e do trabalho. Sem dúvida, ter ouvido pela mídia que o Ancelotti estava de partida deixou todo mundo boquiaberto. Vamos torcer para que o Botafogo já tenha alguém na manga. Não podemos perder tempo”, colocou.

O Botafogo tem uma lista de nomes para atacar no mercado. Martín Anselmi, ex-Porto, é o favorito da cúpula de futebol. Mas o início de 2026 ainda é uma grande incógnita, conforme externou Marçal.

“Não sabemos se nós vamos usar o Estadual como preparação para aquilo que é a temporada e jogar, de fato, o Carioca ou se a gente vai começar ali com um time um pouco mais misto, com o sub-20. A gente deve se preparar mesmo e colocar todas as forças aí para a Libertadores, pois é um campeonato importante para o clube”, opinou o camisa 21.

O Glorioso estreia na competição internacional, no dia 18 de fevereiro, na Bolívia, contra The Strongest, em La Paz, ou Nacional-BOL, em Potosí. O time alvinegro jogará a segunda fase preliminar antes da fase de grupos. Se passar, ainda terá mais uma eliminatória contra Argentinos Juniors ou um representante do Equador (Barcelona ou LDU).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.