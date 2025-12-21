Flamengo oferece dois anos de contrato a Filipe Luís e segue em negociação

Flamengo e Filipe Luís seguem negociando os termos de um possível novo contrato para o treinador. As duas partes já sabem qual a diferença do que o comandante pede e o clube topa pagar. Assim, novas conversas estão previstas para a próxima semana para um vínculo até o fim de 2027.

Na terça-feira (16), véspera da final do Mundial diante do PSG, o Rubro-Negro apresentou uma oferta a Filipe Luís, mas os valores ainda não chegaram ao que o comandante deseja, de acordo com o “ge”. A diferença dos números diminuiu nas últimas negociações.

LEIA MAIS: Taty Castellanos estaria novamente nos planos do Flamengo

O treinador está na Espanha, onde curte férias ao lado da família. Inclusive, visitou recentemente os amigos do Atlético de Madrid. Assim, deu carta branca ao seu empresário, Jorge Mendes, seguir negociando com o Flamengo.

As tratativas para renovação de contrato seguem desde o Mundial de Clubes, no meio do ano, mas não avançaram. Na época, o salário oferecido pelo Rubro-Negro era bem abaixo do restante do elenco, exceto os jovens das categorias de base. Aliás, bem distante também do que recebia Tite, o último técnico antes da chegada de Filipe Luís.

Filipe Luís tem o menor salários entre os times da primeira divisão

Apesar da grande temporada, Filipe Luís tem o menor salário entre todos os técnicos da elite do futebol brasileiro. Até o momento, dois clubes do exterior fizeram propostas pelo comandante, sendo que um deles foi o Fenerbahçe, da Turquia. Todas negadas pelo treinador. A princípio, o Rubro-Negro é a prioridade para 2026.

Quem comanda as tratativas pelo clube é o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que tirou as negociações das mãos do diretor de futebol José Boto. A expectativa no clube é chegar a uma decisão até o Natal.

Entre os pontos debatidos nas conversas estão a cláusula para multa rescisória e outros possíveis gatilhos do contrato, como premiações e bônus. As partes divergem também no tempo de contrato e na autonomia no departamento de futebol.

Até o momento, Filipe Luís conquistou cinco títulos desde que assumiu o Flamengo em outubro de 2024: Copa do Brasil, Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileirão. Além disso, passou por duas fases no Mundial, com troféus contra Cruz Azul (México) e Pyramids (Egito), que deram troféus à equipe carioca, até chegar à final contra o PSG, que terminou em 1 a 1. No entanto, o Rubro-Negro perdeu nos pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.