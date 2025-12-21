Joia do Grêmio entra no radar do Liverpool, da Inglaterra

Uma das maiores promessas da base do Grêmio, o jovem meia-atacante Gabriel Mec, de apenas 17 anos, está na mira de um gigante do futebol europeu. Afinal, o Liverpool monitora a joia há pelo menos duas temporadas.

Olheiros dos Reds assistiram a um treino do Grêmio em São Paulo. Em seguida, foram até a Vila Belmiro para acompanhar o jogo do Tricolor contra o Santos, no dia 1° de outubro. Contudo, Gabriel Mec ficou no banco de reservas e não entrou.

LEIA MAIS: Peñarol prepara oferta ao Grêmio para manter Arezo por mais uma temporada

A promessa é vista como uma venda em potencial do Imortal para 2026. O atleta esteve na lista do “The Guardian” neste ano como um dos 60 melhores talentos jovens do mundo.

Na última temporada, Gabriel Mec recebeu uma proposta do Shakhtar Donestk de 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões na época). Contudo, o jovem rejeitou a oferta por não desejar atuar no futebol da Ucrânia neste momento. A tendência é que ele receba mais chances na equipe profissional na próxima temporada. Em 2025, estreou no time de cima no Gauchão e disputou dois jogos.

Nesta temporada, também defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, porém era reserva. A equipe terminou em quarto lugar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.