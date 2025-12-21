Aníbal Moreno diz que tomou a “decisão certa” após trocar o Palmeiras pelo River Plate

Anunciado como novo reforço do River Plate neste domingo (21), Aníbal Moreno afirmou que tomou a “decisão correta” ao deixar o Palmeiras e assinar com os argentinos, que não disputarão a Libertadores no ano que vem.

“Fizemos o melhor para mim, para minha família, meu futuro. Creio que é uma decisão correta. Estou muito ansioso para começar o ano, estou me preparando muito bem”, declarou o volante, em um evento no último sábado, na Argentina.

A princípio, o River Plate gostaria de um empréstimo com opção de compra. Entretanto, o Palmeiras bateu o pé e falou que só aceitaria vender Aníbal Moreno.

Com esta condição, os Millonarios ofereceram 7 milhões de dólares (cerca de R$ 39 milhões) por 100% dos direitos econômicos do jogador, mesmo valor pago pelo Verdão há dois anos.

Assim, o Palmeiras conseguiu recuperar o valor investido na contratação de Aníbal Moreno e entende que fazer isso após dois anos foi um bom negócio.

O volante chegou ao Palmeiras em 2024 vindo do Racing, também da Argentina. Aos 26 anos, Aníbal disputou 117 jogos pelo Palmeiras, com quatro gols marcados.

