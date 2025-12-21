Neymar viaja para Belo Horizonte para fazer cirurgia com médico da Seleção

Neymar está em Belo Horizonte. O craque do Santos desembarcou na capital mineira neste domingo (21) para realizar a cirurgia para corrigir um esgarçamento no menisco do joelho esquerdo. A operação será realizada pelo doutor Rodrigo Lasmar, médico do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (22).

A CBF está ciente do procedimento e acompanha a operação, mesmo que de forma discreta. Já o Santos também está de olho. O Alvinegro tem contrato com o craque até o dia 31 de dezembro e deve oficializar a renovação do vínculo nos próximos dias.

A expectativa é que Neymar tenha um mês de recuperação. Com isso, o jogador não estaria em condições na apresentação do elenco santista, que está programada para acontecer no dia 26 de dezembro, de forma virtual. O Peixe estreia no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro, contra o Novorizontino. Entretanto, o jogador deve estar disponível apenas no início de fevereiro, já com o início do Campeonato Brasileiro.

