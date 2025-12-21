Corinthians vence o Vasco, cala o Maracanã e é tetra da Copa do Brasil

O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Num Maracanã com 67.111 presentes e muita pressão da torcida vascaína, o Timão não se fez de rogado e venceu por 2 a 1. Como na ida rolou empate sem gols, o resultado neste jogo da volta garantiu o caneco ao Timão. No primeiro tempo, os paulistas saíram na frente com Yuri Alberto, mas o Vasco empatou com Nuno.

Contudo, na etapa final, o Timão chegou ao segundo gol com Memphis Depay. Depois, tratou de segurar a pressão insana dos vascaínos, que saíram derrotados, mas com a torcida aplaudindo a garra do time, que lutou até o fim e criou oportunidades para empatar e levar a decisão aos pênaltis. Assim, festa da Fiel, que com esta conquista verá seu time na Libertadores-2026.

Com isso, o Corinthians celebra o seu quarto título de Copa do Brasil, já que também venceu em 1995, 2002 e 2009 (foi vice em 2001, 2008, 2018 e 2022) e embolsa o prêmio de R$ 77.175.000,00. Mas o Vasco, como vice, fica com R$ 33.075,000,00

Vasco erra e Corinthians marca

Nos primeiros 15 minutos, muitos estudos e raros momentos de ataque. O Vasco dependia das flutuações de Philippe Coutinho pelas pontas ou mesmo do camisa 10 em bola parada, levantando para a área. Foi assim que Rayan teve um bom momento. O Corinthians, numa marcação 4-4-2 bem básica, iniciou tocando a bola, sem muito efeito ofensivo. Arriscou em jogadas com os seus laterais, notadamente Matheuzinho pela direita. Foi assim que saiu o gol do Timão aos 18 minutos. Matheuzinho avançou pela direita e fez um levantamento para a entrada de Yuri Alberto. Nas costas de Cuesta, o atacante dominou e tocou rasteiro no canto esquerdo de Léo Jardim para colocar o Corinthians na frente.

O Vasco sentiu, e a sua defesa começou a errar em posicionamento. Um chutão de Martínez encontrou mais uma vez Yuri Alberto livre nas costas de Veiga. O atacante, mas desta vez pressionado por PH, que veio em desabalada carreira para tentar bloquear, chutou por cima.

Empate ainda no primeiro tempo

A torcida do Vasco seguia nervosa com erros de passes e posicionamento do time, que começou a perder a disputa do meio de campo e seguia dependendo de lampejos de Coutinho para assustar a defesa do Timão. Rayan acabou pouco acionado. A bola que veio aos 36 fez a melhor jogada do Vasco no primeiro tempo, ganhando da marcação e cruzando para Philippe Coutinho, que quase marcou. Aos 41, Andrez Gomez recebeu pela direita, passou facilmente pela marcação de Ramalho e cruzou para Nuno, que veio nas costas de Maycon para, de cabeça, deixar tudo igual.

Timão marca, segura a pressão e é tetra!

O Vasco começou a etapa final fazendo marcação alta, o que dificultou muito a saída de bola do Corinthians. Teve até um momento de muito perigo, quando o Timão errou o passe e Nuno ficou com a bola, mas Maycon conseguiu evitar um lance de extremo perigo.

O Vasco estava melhor. Mas, aos 17, um contra-ataque fatal resultou no segundo gol corintiano. Bidon fez grande jogada no meio de campo e lançou Matheuzinho. O lateral, inteligentemente, viu a infiltração de Yuri Alberto pela direita. O goleador apenas olhou para o meio da área e Depay, com o gol vazio, empurrou para a rede.

Depois dos 20 minutos e já com o atacante Vegetti no lugar do volante Barros, o Vasco foi para a pressão. Abusou de chuveirinhos, teve escanteios a seu favor e um chute de fora da área de Rayan. Mas oportunidade clara, somente uma bola em que Puma recebeu pela esquerda e Matheuzinho abafou.

O Corinthians seguiu fechado e suando sangue para segurar o resultado. Nos acréscimos, Rayan cobrou falta para grande defesa de Hugo Souza. Quase em seguida, Vegetti quase marcou de cabeça. GB, na pequena área, mandou por cima. Fim de jogo e o Corinthians é o campeao, pela quarta vez, da Copa do Brasil.

VASCO 1×2 CORINTHIANS

Copa do Brasil – FINAL – 2º jogo

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 21/12/2025

Público presente: 67.111

Público pagante: 62.420

Renda: R$ 13.214.612,50

Gols: Yuri Alberto, 18’/1ºT (0-1); Nuno, 41’/1ºT (1-1); Depay, 17’/2ºT (1-2)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (David, 43’/2ºT) , Robert Renan e Puma Rodríguez (Matheus França, 43’/2ºT); Barros (Vegetti, 21’/2ºT), Thiago Mendes e Coutinho (Tchê Tchê, 33’/2ºT); Nuno Moreira (GB, 33’/2ºT), Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri, 38’/2ºT); Raniele (Carrillo, 23’/2ºT), Martínez, Maycon (André, 33/2ºT) e Breno Bidon (Garro, 33’/2ºT); Memphis Depay e Yuri Alberto (João Pedro, 39’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Cuesta, Thiago Mendes, Vegetti (VAS); Yuri Alberto, Carrillo, Matheuzinho, Dorival Jr. (COR)

Cartões vermelhos: –

