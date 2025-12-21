Atlético empresta João Marcelo a clube do futebol árabe

O Atlético definiu mais uma saída de um jogador para a próxima temporada. Afinal, João Marcelo foi emprestado ao Shabab Al Ahli. O atacante ficará no futebol dos Emirados Árabes por uma temporada, com opção de compra. O jovem tem contrato com os mineiros até 2029.

O clube árabe aguarda a chegada de João Marcelo nos próximos dias para a realização de exames médicos e finalizar a negociação com a assinatura do compromisso.

O atacante chegou ao Atlético no início em março deste ano. Na ocasião, o Galo ganhou a disputa com o Corinthians e contratou o jogador junto ao Guarani. Aliás, pelo Bugre, destacou-se na disputa da Copinha e acabou subindo para o elenco profissional.

Apesar da expectativa, o atleta não correspondeu dentro de campo e perdeu espaço com os treinadores que passaram pelo Galo. Assim, disputou apenas dez partidas pelo profissional, a maioria delas saindo do banco de reservas, com apenas uma assistência. Em seguida, passou a jogar pelo Sub-20, atuando em cinco jogos, com dois gols marcados.

A saída de João Marcelo é a terceira confirmada pelo Atlético para a próxima temporada. Afinal, Caio Paulista não teve o contrato renovado e retornou ao Palmeiras. Já Fausto Vera foi emprestado ao River Plate.

