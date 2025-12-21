Yuri Alberto desabafa após título do Corinthians: “A gente mereceu demais”

O Corinthians terminou a temporada de forma excepcional. Na noite deste domingo (21), o Timão venceu o Vasco por 2 a 1, em pleno Maracanã, e conquistou o título da Copa do Brasil pela quarta vez em sua história.

Um dos heróis da conquista é o atacante Yuri Alberto. O jogador abriu o marcador no Maracanã e terminou o ano como artilheiro da equipe, com 19 gols. Após a vitória, Yuri desabafou, recordando das críticas que o time recebia nas classificações anteriores e também comentou sobre as lesões que enfrentou na temporada.

“É comemorar muito, a gente mereceu demais. Todas as nossas vitórias eram por infelicidade do adversário, nunca era pelo mérito do Corinthians. Hoje a gente mostrou com esse grande título que a gente mereceu muito, todo nosso trabalho, toda a dor que eu passei durante esse ano. Poder fazer o gol, poder entregar mais um título para essa torcida que merece demais”, afirmou em entrevista à TV Globo.

O atacante destacou a honra que sente ao atuar com a camisa alvinegra. Yuri lembrou do título paulista, quando também balançou as redes na decisão, e saiu para comemorar o título com os seus companheiros.

“Eu me sinto muito honrado, é um apoio inexplicável. No começo do ano, graças a Deus, a gente pôde conquistar um título com eu fazendo o gol novamente. Deus é bom demais com a gente, comigo, e eu vou comemorar lá com meus companheiros”, enfatizou.

