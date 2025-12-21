Fluminense define prioridades na busca por reforços para a temporada 2026

O Fluminense deu novos passos para definir o planejamento da próxima temporada. Afinal, a diretoria tricolor, a comissão técnica de Luis Zubeldía e o departamento de scout se reuniram no CT Carlos Castilho e costuraram as prioridades no mercado. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube bateu o martelo e está à procura de zagueiros e atacantes nesta nova janela de transferências. No momento, porém, o Tricolor está na fase de sondagens, ainda sem propostas oficiais e concretas.

Após a saída de Thiago Silva, que rescindiu com o clube e acertou com o Porto, o Fluminense deseja repatriar Nino, do Zenit, entretanto o clube russo não pretende negociar o defensor neste momento. O intuito é contratar um ou dois nomes, visto que Manoel também deixará o clube. Zubeldía conta com Juan Freytes, Ignácio, Igor Rabello e Davi Schuindt pra ocupar o setor.

Sistema ofensivo ganhará reforços

No ataque, o Tricolor se lançará ao mercado para trazer um centroavante. Isso porque o time sofreu, sobretudo no segundo semestre, sem um homem gol, já que Germán Cano teve problemas físicos. Everaldo não conseguiu se firmar e vive uma seca de gols, enquanto John Kennedy não voltou bem.

“Dentro do que a gente tem agora, perdemos alguns jogadores na defesa. A zaga é uma prioridade. Também damos como prioridade reforçar o ataque e buscamos algum jogador para as laterais. Isso é o que a gente tem como prioridade. O Fluminense está analisando todas as oportunidades de mercado. Pode ser que venham reforços para outras posições, mas essas são as prioritárias”, disse Mattheus Montenegro, novo presidente do Fluminense.

Por fim, o elenco será dividido em dois grupos para a reapresentação. O primeiro, que será composto por garotos e jogadores que tiveram pouco espaço no time principal, se reapresenta no dia 2 de janeiro. O segundo, por sua vez, retorna dia 8 e fará uma preparação especial para a estreia no Campeonato Brasileiro no dia 28, contra o Grêmio no Maracanã.