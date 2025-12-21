Memphis Depay celebra título do Corinthians recordando desconfianças: “Ninguém acreditava em nós”

O Corinthians terminou um ano complicado em festa. Na noite deste domingo (21), o Timão venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o título da Copa do Brasil pela quarta vez em sua história.

Grande nome do elenco, Memphis Depay escreveu de vez o seu nome na história do clube. O holandês marcou o segundo gol alvinegro no Maracanã, justamente o que decretou o título corinthiano. O atacante exaltou o trabalho do grupo para a conquista e desabafou contra a desconfiança que havia quando chegou ao clube.

“Foi um jogo muito pesado. O Vasco jogou bem. Foi muito trabalho, muito sofrimento. Mas, afinal, o Corinthians é um clube grande. Hoje eu estou muito orgulhoso dos jogadores. Muitas pessoas que eu gostaria de falar quando estou no gramado. Eu vim para o Corinthians há um ano e ninguém acreditava em nós. Nós vencemos dois títulos. Esse time fez isso. Eles trabalharam duro”, enfatizou em entrevista à TV Globo.

Com o título, o holandês receberá uma premiação milionária. A conquista deste domingo garantiu uma bonificação de R$ 4,725 milhões. Agora, Memphis já soma R$ 15,7 milhões em bônus pelo Timão, somados os valores garantidos pelo título paulista e por ter participado de 70% das partidas em seu primeiro ano de contrato.

