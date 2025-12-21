Vasco soma mais de R$ 57 milhões em premiação com vice da Copa do Brasil

O Vasco não conseguiu superar o Corinthians na final da Copa do Brasil e perdeu por 2 a 1, no Maracanã, neste domingo (21). Mesmo assim, apesar do vice-campeonato, o Cruz-Maltino somou R$ 57.109.500,00 em premiações com sua campanha no torneio nacional.

Vale lembrar que a equipe carioca já tinha acumulado R$ 24.034.500 ao chegar à decisão contra o adversário paulista. Assim, o segundo lugar rendeu mais R$ 33.075.000 a esse montante, que será importante para a próxima temporada.

Na primeira fase, o Cruz-Maltino venceu o União Rondonópolis por 3 a 0 e repetiu o placar diante do Nova Iguaçu na fase seguinte. Em seguida, eliminou o Operário-PR nos pênaltis e nas oitavas deixou o CSA pelo caminho ao vencer por 3 a 1, em São Januário, após empate sem gols.

Com isso, o Vasco passou pelo Botafogo também nas penalidades, assim como na semifinal, quando bateu mais um arquirrival, o Fluminense, também nos pênaltis. Léo Jardim se destacou nesses confrontos e ajudou a equipe a sonhar com o bicampeonato (não vence este torneio desde 2011).

Por fim, no jogo de ida, as equipes ficaram no empate, sem gols, na Neo Química Arena, e chegaram em pé de igualdade para o duelo no Rio de Janeiro. Ainda no primeiro tempo, Yuri Alberto abriu o placar para o Timão, enquanto Nuno Moreira empatou para o Cruz-Maltino. Na etapa final, Memphis Depay sacramentou o tetracampeonato da equipe paulista.

Veja quanto o Vasco recebeu por cada fase 1ª fase – R$ 1.543.500,00

2ª fase – R$ 1.874.250,00

3ª fase – R$ 2.315.250,00

Oitavas de final – R$ 3.638.250,00

Quartas de final – R$ 4.740.750,00

Semifinal : R$ 9.922.500,00

Final (vice): R$ 33.075.000