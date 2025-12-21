Cássio projeta futuro do Cruzeiro: “Será normalidade brigar por títulos”

Cássio abriu o jogo sobre a temporada do Cruzeiro em 2025. A Raposa terminou em terceiro no Campeonato Brasileiro, garantindo uma vaga na fase de grupos da Libertadores, e parou na semifinal da Copa do Brasil. Dessa maneira, o experiente goleiro acredita que foi mais um passo dado para um projeto vencedor do clube.

“Nós tivemos um ano muito bom, mas de aprendizado. O Cruzeiro começou mal e depois conseguiu brigar pelo Brasileiro, eliminamos o rival na Copa do Brasil. Mas ficamos chateados, porque é time grande. A cereja do bolo é sempre o título, então fica aquele gostinho, mas de aprendizado para a próxima temporada. A gente vai voltar mais forte, mais conectado. Temos um calendário bem extenso, com todas as competições mais importantes, e o Cruzeiro vai ter o ano um ano forte”, declarou o arqueiro.

O ano começou turbulento para o Cruzeiro. Logo com três rodadas de Campeonato Mineiro, a diretoria demitiu o técnico Fernando Diniz, contratando em seguida o português Leonardo Jardim. Apesar da expectativa, o novo treinador demorou a acertar o time, porém engatou boa sequência no segundo semestre.

“A gente sabe também que o torcedor quer muito esses títulos, assim como a gente. Não tenho problema nenhum de falar que o Cruzeiro vai sempre brigar por título. O presidente apaixonado que tem pelo investimento que está fazendo, pela organização”, disse Cássio, antes de completar:

“Às vezes, as coisas podem não dar certo mesmo você fazendo tudo certo, mas com a organização que tem, eu tenho certeza que vai ser uma normalidade o Cruzeiro estar brigando na parte de cima e por títulos próximos anos”.

Cruzeiro atinge meta da temporada

A principal meta do Cruzeiro foi alcançada: classificação à Libertadores, algo que não ocorria há seis temporadas. A equipe chegou a brigar pelo título do Brasileirão, mas viu as chances escaparem nas últimas rodadas.

