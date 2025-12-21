Napoli x Bologna: onde assistir e escalações

Napoli e Bologna se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Rei Saud, em Riad, na Arábia Saudita. O encontro é válido pela decisão da Supercopa da Itália. Quem vencer, neste jogo único, leva a taça.

Onde assistir:

ESPN (tv por assinatura) e Disney+ (streaming) transmitem o embate.

Como chega o Napoli

O Napoli vem com a crista alta, afinal, eliminou o Milan na semifinal do torneio. Neris, ex-São Paulo, aliás, marcou um dos gols no triunfo por 2 a 0. Satisfeito, o técnico Antonio Conte pode repetir o time da última partida, já que De Bruyne, Anguissa e Gilmour não viajaram com o elenco para focar na recuperação física.

“É legal chegar a uma final, mas as pessoas só se lembram de quem venceu. Será o mesmo no futuro; quando você para de ser jogador ou treinador, você é lembrado não apenas pelos times em que jogou, mas pelo que você ganhou”, disse o técnico do Napoli, Antonio Conte.

A equipe deve, então, formar com: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka e Spinazzola; Noa Lang (Elmas), Neres e Hojlund.

Como chega o Bologna

Azarão, o time eliminou a Inter de Milão na semifinal, derrotando o oponente por 3 a 2, nos pênaltis, depois do score igualado em 1 a 1 no tempo regulamentar. Este título seria inédito na história do clube. Mas Bernardeschi, astro do time, está fora da final por conta de uma fratura na clavícula esquerda. Cambiaghi está de prontidão para substituí-lo.

“Honestamente, ela é muito mais bonita pessoalmente. Disseram que é proibido tocar, mas não olhar… Então, é exatamente o que estou fazendo”, disse, sorrindo. “Quando você joga uma final, o único desejo que você tem é ser aquele que, no apito final, está comemorando e levantando o troféu”, disse o técnico do Bologna, Vincenzo Italiano.

A equipe deve formar com: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí e Miranda; Moro e Pobega; Orsolini, Odgaard e Cambiaghi; Castro.

