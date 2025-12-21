Vegetti chora após vice do Vasco para o Corinthians na final da Copa do Brasil

A derrota do Vasco para o Corinthians na final da Copa do Brasil, no Maracanã, pesou para Vegetti. Afinal, o argentino chorou copiosamente no gramado, neste domingo (21), após o apito final, quando o Cruz-Maltino deixou escapar o sonho do bicampeonato ao perder por 2 a 1.

Dentro das quatro linhas, o centroavante encerrou a temporada como artilheiro do futebol brasileiro, com 27 gols marcados. Desses tentos, dois foram na campanha da Copa do Brasil, diante de Fluminense e União Rondonópolis.

No jogo de ida, as equipes ficaram no empate, sem gols, na Neo Química Arena, e chegaram em pé de igualdade para o duelo no Rio de Janeiro. Ainda no primeiro tempo, Yuri Alberto abriu o placar para o Timão, enquanto Nuno Moreira empatou para o Cruz-Maltino. Na etapa final, Memphis Depay sacramentou o tetracampeonato da equipe paulista.

Por fim, apesar do revés, o Pirata alcançou sua temporada mais artilheira em toda a carreira. Além disso, o argentino terminou o ano como o jogador de linha com mais partidas disputadas pelo Vasco, com 65, sendo 53 como titular.