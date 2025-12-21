ASSINE JÁ!
Jogada10

Rodrigo Garro recorda momentos difíceis após conquista da Copa do Brasil

Rodrigo Garro recorda momentos difíceis após conquista da Copa do Brasil
Rodrigo Garro recorda momentos difíceis após conquista da Copa do Brasil -

O Corinthians terminou um ano complicado com o título da Copa do Brasil. Na noite deste domingo (21), o Timão bateu o Vasco por 2 a 1, em pleno Maracanã, e levantou a quarta taça do torneio. Assim, o meia Rodrigo Garro também teve uma temporada complicada e sentiu um peso sair dos seus ombros.

O argentino teve uma tragédia em sua vida pessoal ainda em janeiro. Afinal, o meia atropelou um motoqueiro em seu país. O jogador confessou que esperava um ano mais tranquilo, após as dificuldades de 2025. Entretanto, Garro exaltou o trabalho do time e a força do clube no cenário nacional.

“Faz quase dois anos que estou aqui. O primeiro ano foi muito difícil. Achei que o segundo seria mais fácil, mas foi pior ainda. Deu bom, né? Trabalhamos muito, o ano começou muito difícil para mim e minha família. Duas taças. Depois do Flamengo, fomos o time que mais levantou taça”, afirmou em entrevista à TV Globo.

O jogador também destacou a união com todas as pessoas que trabalho no clube para a conquista do título. Além disso, Garro mostrou sua admiração pela torcida do Corinthians e como o apoio dela faz diferença.

“Uma honra levantar essas taças. São 15 anos sem Copa do Brasil. A gente trouxe todo o CT aqui, todo o dia a dia que está conosco. São muitos funcionários trabalhando para nós e estão aí quando as coisas não saem bem. Essa torcida é incrível, nunca deixa de surpreender”, exaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas