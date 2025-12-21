Rodrigo Garro recorda momentos difíceis após conquista da Copa do Brasil

O Corinthians terminou um ano complicado com o título da Copa do Brasil. Na noite deste domingo (21), o Timão bateu o Vasco por 2 a 1, em pleno Maracanã, e levantou a quarta taça do torneio. Assim, o meia Rodrigo Garro também teve uma temporada complicada e sentiu um peso sair dos seus ombros.

O argentino teve uma tragédia em sua vida pessoal ainda em janeiro. Afinal, o meia atropelou um motoqueiro em seu país. O jogador confessou que esperava um ano mais tranquilo, após as dificuldades de 2025. Entretanto, Garro exaltou o trabalho do time e a força do clube no cenário nacional.

“Faz quase dois anos que estou aqui. O primeiro ano foi muito difícil. Achei que o segundo seria mais fácil, mas foi pior ainda. Deu bom, né? Trabalhamos muito, o ano começou muito difícil para mim e minha família. Duas taças. Depois do Flamengo, fomos o time que mais levantou taça”, afirmou em entrevista à TV Globo.

O jogador também destacou a união com todas as pessoas que trabalho no clube para a conquista do título. Além disso, Garro mostrou sua admiração pela torcida do Corinthians e como o apoio dela faz diferença.

“Uma honra levantar essas taças. São 15 anos sem Copa do Brasil. A gente trouxe todo o CT aqui, todo o dia a dia que está conosco. São muitos funcionários trabalhando para nós e estão aí quando as coisas não saem bem. Essa torcida é incrível, nunca deixa de surpreender”, exaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.