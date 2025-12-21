Hugo Souza destaca superação do Corinthians com o título da Copa do Brasil: “Todo mundo desacreditou”

O Corinthians saiu de desacreditado para campeão da Copa do Brasil. Na noite deste domingo (21), o Timão venceu o Vasco no Maracanã, por 2 a 1, e conquistou o tetracampeonato do torneio, apesar do ano repleto de desafios dentro e fora de campo.

O título rendeu desabafos durante sua comemoração, como o do goleiro Hugo Souza. Afinal, o jogador recordou que muitas pessoas desacreditaram no potencial do Timão em confrontos anteriores da Copa do Brasil, além da desconfiança na decisão.

“Todo mundo desacreditou da gente. Falaram que não passaríamos do Palmeiras, passamos. Falaram que não passaríamos do Cruzeiro. Passamos. Depois do primeiro jogo falaram que não tínhamos chance de ser campeão”, destacou em entrevista à TV Globo.

Hugo também lembrou de uma fala do atacante Pablo Vegetti, do Vasco, no jogo de ida. Na ocasião, o argentino afirmou que estava se sentindo em casa na Neo Química Arena. Entretanto, o goleiro pontuou que a equipe soube mostrar a sua força e que entrou na história do Corinthians.

“O Vegetti, no jogo de lá, falou que ele estava jogando na casa dele. Mostramos que somos grandes demais. Pode falar o que for, esse time está na história. Esse elenco está na história. A gente encerra o ano com dois títulos. Estamos na história”, ressaltou.

