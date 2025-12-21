Diniz lamenta descuido do Vasco na marcação e vice da Copa do Brasil: “Sabor de tristeza”

O Vasco deu adeus ao sonho do bicampeonato da Copa do Brasil ao perder para o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã, neste domingo (21). Na coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz analisou a atuação da equipe carioca e destacou um descuido na marcação que, para ele, foi decisivo no revés.

“Antes de falar do jogo, quero falar da tristeza que a gente sente por não ter contemplado todo mundo com a vitória, o título, principalmente a torcida. É muita dor que estamos sentindo, que eu, de maneira especial, tô sentindo. Jogamos para ser campeões. Time tentou, lutou”, disse.

“No primeiro tempo, foi um jogo um pouco mais equilibrado, tivemos controle da situação. No segundo tempo, voltamos bem melhores que o Corinthians, em que estávamos muito mais próximos de fazer o gol do que de tomar, tivemos um descuido de marcação. A bola que era nossa, perdemos. Podíamos ter roubado a bola, feito a falta. Não fizemos e acabamos tomando o segundo gol. O time foi muito valente, insistiu muito”, completou.

“Tirando o placar final do jogo, por qualquer olhar que você queira analisar a partida, fomos superiores ao Corinthians. Tanto no primeiro jogo em Itaquera, como no jogo de hoje. Tivemos o triplo de finalizações, 44 entradas no último terço e eles entraram nove no nosso. Números de escanteio, finalizações, posse. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol que ao menos levava para os pênaltis. Fica um sabor de tristeza pela não conquista do título. Ao mesmo tempo, um sinal positivo de que o time lutou e, para mim, representou bem a camisa do Vasco”, acrescentou.

Lições para o futuro

No jogo de ida, as equipes ficaram no empate, sem gols, na Neo Química Arena, e chegaram em pé de igualdade para o duelo no Rio de Janeiro. Ainda no primeiro tempo, Yuri Alberto abriu o placar para o Timão, enquanto Nuno Moreira empatou para o Cruz-Maltino.

Na etapa final, Memphis Depay sacramentou o tetracampeonato da equipe paulista. Dessa forma, na coletiva, o treinador também respondeu como pode tirar proveito apesar do resultado para o futuro da equipe na próxima temporada.

“Se tem uma coisa que derrotas como essa fazem é trazer uma dor grande e pessoas que querem crescer acabam melhorando mais rápido. Obviamente que erramos em detalhes. Sempre erramos… Erramos contra o Fluminense (semifinal), erramos no jogo de Itaquera, mas hoje eles aproveitaram nossos erros. A gente errou pouco, mas o pouco que erramos eles foram efetivos e marcaram. Hoje talvez teve um pouco de nervosismo de um jogador ou outro, porque era inédito jogar uma final”, frisou.

“A experiência é algo intransferível, você tem que passar. Foi um dia de muita dor e aprendizado. Eu errei pouco, mas não precisava ter errado. Mesmo a gente corrigindo, o futebol é uma coisa incerta como a vida. Não vou garantir título. Se tivesse um time para ganhar pelo o que produziu era o Vasco, não o Corinthians”, concluiu.

