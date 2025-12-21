Vendido ao Pumas (MEX), Juninho se despede do Flamengo: “Não é para qualquer um”

Negociado com o Pumas, do México, o atacante Juninho despediu-se do Flamengo por meio das redes sociais neste domingo (21). Assim, o jogador postou um agradecimento aos torcedores e companheiros, e afirmou que viveu um sonho no Rubro-Negro.

Na noite do último sábado (20), o clube mexicano anunciou a contratação de Juninho. Aliás, o Pumas pagou 5 milhões de euros ao Flamengo pela sua contratação, mesmo valor desembolsado pelo clube carioca em sua aquisição junto ao Qarabag, do Azerbaijão.

Juninho chegou ao Flamengo como a primeira contratação da nova diretoria, encabeçada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Dessa maneira, em 32 partidas, marcou quatro gols pelo Rubro-Negro. Aliás, os principais foram o gol na final do Campeonato Carioca em cima do Fluminense e contra o Deportivo Táchira, na vitória por 1 a 0, no primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores.

Veja postagem de despedida de Juninho

“Ciclo encerrado com a certeza de que vivi um sonho. Vestir o Manto Sagrado não é para qualquer um, e eu tive a honra de fazer parte dessa história vitoriosa de 2025.

Vim para o Flamengo para realizar um sonho de criança jogar no Maracanã e ganhar títulos, sonho que dinheiro nenhum compra.

Fui privilegiado por viver algo que jamais em minha vida pensei que viveria.

Conheci grandes jogadores, que até pouco tempo via pela TV, vi histórias de lendas do clube e pude dividir vestiário com muitos jogadores dos quais sou fã. E, sim, eu vivi tudo isso e agradeço a todos.

Agora, sobre a torcida, aquele mar vermelho e preto… ‘pqp’! Foi a coisa mais incrível que já vi na vida e pude ver cantando meu nome, ‘Juninho X…’, sem contar os malucos que invadiram o nosso ‘buzão’ e as outras coisas que só a nação flamenguista é capaz de fazer. Não consigo explicar. Só quem vive isso vai entender!

E eu vivi, fiz história e posso contar!

Obrigado, Nação!”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.