Paulo Henrique pede desculpas à torcida do Vasco após vice: “Abalado com o resultado”

Depois do revés do Vasco por 2 a 1 para o Corinthians que culminou com o vice da Copa do Brasil, no Maracanã, Paulo Henrique pediu desculpas à torcida. Assim, o lateral-direito, na saída do estádio, frisou que está “muito triste e abalado” com a derrota, entretanto fez questão de agradecer o apoio da torcida durante os 90 minutos.

“A gente agradece o apoio do torcedor. Todo mundo muito triste, muito abalado com o resultado hoje. Trabalhamos muito para conquistar esse título, acho que todos merecíamos, a torcida merecia. A torcida reconheceu o empenho de todos hoje, não deixamos de correr, não deixamos de buscar o resultado. Peço desculpa ao torcedor por não ter conseguido. Foi um processo do que temos construído”, disse.

“Agora é se recompor, pedir desculpas ao torcedor, agradecer pelo apoio e dizer que vamos tentar novamente chegar onde chegamos esse ano, que foi na final. Dizer que vamos seguir juntos e nos empenhando ao máximo enquanto estivermos vestindo essa camisa”, completou. Com o revés, o Cruz-Maltino amarga uma longa seca de títulos nacionais. Afinal, são mais 14 anos sem erguer uma taça desta categoria, sendo que a última foi da própria Copa do Brasil, em 2011, diante do Coritiba. No jogo de ida, as equipes ficaram no empate, sem gols, na Neo Química Arena. Na volta, ainda no primeiro tempo, Yuri Alberto abriu o placar para o Timão, enquanto Nuno Moreira empatou para o Cruz-Maltino. Na etapa final, Memphis Depay sacramentou o tetracampeonato da equipe paulista.

