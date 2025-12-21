Fabinho Soldado deixa futuro em aberto após título do Corinthians: “Vamos alinhar”

Após a conquista da Copa do Brasil, Fabiano Soldado não garantiu a permanência no Corinthians. Durante a festa no gramado do Maracanã logo depois do triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco, o executivo de futebol do Timão afirmou que terá uma reunião com o presidente do clube, Osmar Stábile, nos próximos dias.
“Eu tenho contrato até 2026. Bem verdade é que já tive conversa com o presidente há mais de um mês. Ele sabe o que eu penso. Certamente na semana vamos sentar pra conversar e alinhar tudo que tem que ser alinhado. Já passei pra ele minha intenção. O momento é de comemorar e curtir”, explicou.
Vale lembrar que o dirigente sofreu forte pressão política em 2025 e recebeu questionamentos sobre seu trabalho. Assim, o profissional também foi enfático ao falar sobre a crise política que o clube enfrenta.
“A gente precisa melhorar várias outras coisas para continuar sendo forte, principalmente a parte política do clube. Existem pessoas que estão dentro do clube que trabalham contra o Corinthians”, acrescentou.
Dessa forma, com a conquista, os comandados do técnico Dorival Júnior garantiram uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Além disso, estão na decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, que ficou com o título do Brasileirão.
