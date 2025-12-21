Dorival recorda saída da Seleção após título pelo Corinthians: “Poucos estenderam a mão”

Dorival Júnior escreveu mais um capítulo com a Copa do Brasil em sua carreira. Na noite deste domingo (21), com a vitória do Corinthians sobre o Vasco, o treinador conquistou o seu quarto título na competição, o terceiro nos últimos quatro anos.

Assim como o clube, o treinador não teve um ano tranquilo. No começo do ano, Dorival acabou sendo demitido da Seleção Brasileira após sofrer uma goleada de 4 a 1 para a Argentina. O técnico confessou que não estava disposto a iniciar um novo trabalho e que passou por um momento pesado em sua vida.

“Eu havia tido a minha saída da Seleção e a minha disposição era de não trabalhar ao longo deste ano. Eu já havia conversado com outros clubes, que eu não estava em um momento adequado para um novo trabalho em sequência. Porém, no primeiro contato que eu tive com o Fabinho eu me contrariei, inclusive a minha família, e eu resolvi aceitar esse convite. Eu achava que eu precisava dar uma resposta a mim mesmo, em razão de tudo que havia acontecido dentro da Seleção, as contestações que aconteceram, deboches, brincadeiras. Às vezes as pessoas fazem sem se importarem com o lado pessoal do ser humano. Foi muito pesado tudo aquilo e poucos estenderam a mão”, desabafou.

Problemas dentro do Timão

Dorival fez questão de agradecer a todos que o ajudaram e acreditaram no seu trabalho, mesmo em meio à situação delicada. O treinador também admitiu que a situação dentro do clube estava complicada, com vários problemas que não saíram pela porta do CT.

“Eu só tenho que agradecer as pessoas que continuaram acreditando no meu trabalho, sem se importarem com o momento, com a situação. Reconhecendo que antes de um profissional existe o lado humano de uma pessoa. Foi uma situação difícil, assim como foi ao longo do ano, ninguém tem ideia das dificuldades que nós tivemos, dos problemas que nós enfrentamos. Alguns poucos são comentados, muitos outros não saíram de dentro do CT. Com tudo isso, passo a passo, caminhamos para uma campanha histórica, mais uma vez”, enfatizou.

Dívida com a torcida do Corinthians

Em suas últimas conquistas da Copa do Brasil, Dorival enfrentou o Corinthians na fase de mata-mata. Em 2022, pelo Flamengo, conquistou o título em cima do Timão. No ano seguinte, pelo São Paulo, eliminou o Alvinegro na fase semifinal. Entretanto, o treinador sentiu que estava devendo a taça para a torcida corinthiana, que descreveu como algo impressionante.

“Acho que eu tinha uma dívida com eles (torcedores do Corinthians). Foram duas eliminatórias e eu acredito que, quando eu cruzava com algum torcedor neste período eles me cobravam desta situação. Eu acho que hoje eu consegui retribuir por estar ao lado deles. É impressionante o que essa torcida fez desde as últimas partidas que nós tivemos, na nossa saída ontem do Centro de Treinamentos. Poucas vezes eu vi uma situação como essa e eu só tenho a agradecer e enaltecer a participação de todos eles. Esse título foi por todos eles e para eles, porque eles acreditaram até o último momento”, destacou.

Mudanças dentro do clube

Dorival recordou que seu primeiro contato com o time aconteceu justamente no Maracanã, numa goleada sofrida para o Flamengo. O treinador afirmou ao elenco que iria passar por um reinício, com uma melhora no Brasileirão e a ida à final da Copa do Brasil.

“Minha primeira partida, chegando ao Corinthians, foi justamente eu vim assistir aqui Corinthians e Flamengo. Naquele momento, se eu não me engano, foi um 4 a 0. Fui aos vestiários, pedi licença ao treinador naquele momento, que era o Orlando, das categorias de base. Pedi licença e falei para eles, que se preparassem, porque aquele ano não terminava naquele resultado. Era um reinício, que nós iríamos melhorar a nossa campanha no Campeonato Brasileiro e chegaríamos à final da Copa do Brasil. Graças a Deus, isso tudo acabou acontecendo. E com merecimento nossa equipe entregou um resultado muito importante”, pontuou.

