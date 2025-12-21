ASSINE JÁ!
Justiça homologa plano de pagamento do Vasco na Recuperação Judicial

Em meio à final da Copa do Brasil contra o Corinthians, no Maracanã, a Justiça do Rio de Janeiro homologou, na tarde deste domingo (21), o plano de pagamento do Vasco no processo de recuperação judicial. Assim, essa etapa é fundamental para que o clube carioca avance em sua reestruturação financeira na gestão do presidente Pedrinho. A informação é do portal “ge”.

“À vista de toda a fundamentação expendida por esta Magistrada, após o exame minucioso das objeções formuladas, das preliminares suscitadas, dos pareceres da AJC e MP e, sobretudo, do controle de legalidade das cláusulas do Plano de Recuperação Judicial, considerando, ainda, a aprovação do plano por maioria expressiva dos credores das Recuperandas na Assembleia Geral de Credores realizada em 09/10/2025, cujos efeitos aguardam a necessária chancela judicial, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL e HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, trecho da decisão da juíza Caroline Rossy Brandão.

Além disso, a juíza reconheceu a validade da Assembleia Geral, quando os credores aprovaram o plano em outubro. Antes disso, a AGC chegou a ser alvo de impugnação sob a alegação de falta de quórum e supostas condutas abusivas durante a votação. Mesmo assim, a Justiça rejeitou este pedido e considerou que não houve prejuízo concreto aos credores

A atual gestão do Cruz-Maltino acredita que o regime de recuperação judicial é a forma mais segura e eficiente de atacar as dívidas. Até porque, de acordo com a apresentação da Alvarez & Marsal, escritório contratado para prestar consultoria ao clube, o cálculo mais recente apontou uma dívida de aproximadamente R$ 1,4 bilhão.

